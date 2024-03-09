Ничушкин забросил победную шайбу в первом матче НХЛ после возвращения в состав «Колорадо»

ТАСС, 9 марта. «Колорадо» дома со счетом 2:1 после овертайма обыграл «Миннесоту» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Арттури Лехконен (1-я минута), Валерий Ничушкин (63). У «Миннесоты» отличился Брок Фабер (31).

Российский вратарь «Колорадо» Александр Георгиев стал второй звездой матча, он отразил 29 бросков из 30 и одержал 33-ю победу в текущем сезоне после 52 матчей. Его соотечественник нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов отметился результативной передачей, которая стала для игрока 38-й в сезоне. Также на счету Капризова 30 заброшенных шайб в 56 матчах.

Ничушкин сыграл в составе «Колорадо» впервые с января и был признан первой звездой встречи. 15 января стало известно, что россиянин покинул расположение клуба на неопределенный срок для прохождения программы помощи игрокам НХЛ, хоккеист объяснил это желанием «решить свои проблемы и предотвратить любые негативные последствия раз и навсегда». Программа помогает хоккеистам в лечении алкогольной или наркотической зависимости, а также в решении различных психологических проблем. В нынешнем сезоне Ничушкин провел 41 матч в регулярном чемпионате НХЛ, забросил 23 шайбы и сделал 20 результативных передач.