В «Колорадо» восхитились мощным возвращением Ничушкина

Шайба Ничушкина в овертайме принесла «Колорадо» победу над «Миннесотой» (2:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Последний раз Ничушкин играл 10 января, после чего принял участие в программе помощи игрокам НХЛ и пропустил 22 матча.
«Здорово, что он вернулся, и здорово видеть поддержку, которую он получает от наших болельщиков. Это может помочь парню морально, когда он чувствует поддержку сообщества наших фанатов. Это важно — вернуться в игру после долгого перерыва и сразу забросить победную шайбу в овертайме. Кажется, лучшего возвращения просто не бывает», — цитирует Беднара официальный сайт лиги.
Программа помощи игрокам НХЛ создана с целью оказания поддержки хоккеистам, испытывающим, в частности, проблемы с алкоголем, наркотиками, азартными играми, психологические трудности. В текущем сезоне российский нападающий провел 41 матч в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 43 очка (23 шайбы + 20 передач).
Весной 2023 года Ничушкин покинул расположение «Эвеланш» перед третьим матчем серии первого раунда плей-офф Западной конференции против «Сиэтл Кракен» «по личным причинам» и впоследствии пропустил остальные игры противостояния, по итогам которого «лавины» проиграли (3−4) и выбыли из турнира. Позднее североамериканские СМИ сообщили, что отсутствие Ничушкина в заявке команды связано с «инцидентом с алкоголем». The Denver Post со ссылкой на отчет полиции Сиэтла добавила, что в гостиничном номере россиянина была обнаружена девушка, находившаяся в состоянии сильного алкогольного опьянения. Женщина, представившаяся уроженкой Украины, которая перед переездом в США проживала в России, вела себя агрессивно и не могла покинуть отель самостоятельно, после чего ее госпитализировали. Агент Ничушкина Марк Гандлер заявил РИА Новости, что хоккеист не причастен к данному инциденту.