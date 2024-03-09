В «Колорадо» восхитились мощным возвращением Ничушкина

Шайба Ничушкина в овертайме принесла «Колорадо» победу над «Миннесотой» (2:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Последний раз Ничушкин играл 10 января, после чего принял участие в программе помощи игрокам НХЛ и пропустил 22 матча.

«Здорово, что он вернулся, и здорово видеть поддержку, которую он получает от наших болельщиков. Это может помочь парню морально, когда он чувствует поддержку сообщества наших фанатов. Это важно — вернуться в игру после долгого перерыва и сразу забросить победную шайбу в овертайме. Кажется, лучшего возвращения просто не бывает», — цитирует Беднара официальный сайт лиги.

Программа помощи игрокам НХЛ создана с целью оказания поддержки хоккеистам, испытывающим, в частности, проблемы с алкоголем, наркотиками, азартными играми, психологические трудности. В текущем сезоне российский нападающий провел 41 матч в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 43 очка (23 шайбы + 20 передач).