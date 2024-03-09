«Каролина» обыграла «Нью-Джерси» в дебютном матче Кузнецова

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&id=456240716&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Встреча между командами состоялась в Ньюарке и завершилась со счетом 4:2 (1:0, 0:1, 3:1) в пользу гостей, в составе которых отметились Мартин Нечас (13-я минута), Йеспери Котканиеми (43), Теуво Терявяйнен (60), а также российский форвард Андрей Свечников (59). За «Нью-Джерси» шайбы забросили Нико Хишер (36) и Тимо Майер (60).

Российский голкипер «Каролины» Петр Кочетков отразил 24 броска по своим воротам из 26, его соотечественник и одноклубник защитник Дмитрий Орлов не отметился результативными действиями.

Российский нападающий Евгений Кузнецов дебютировал в составе «Каролины», он нанес три броска по воротам и не набрал очков. Россиянин в пятницу в результате обмена перешел в «Каролину» из «Вашингтон Кэпиталз». В начале февраля Кузнецов обратился к программе помощи игрокам лиги и выбыл на неопределенный срок. Программа создана с целью оказания поддержки игрокам, испытывающим, в частности, проблемы с алкоголем, наркотиками, азартными играми, психологические трудности.

«Каролина» (82 очка, 63 матча) идет на второй строчке турнирной таблицы Столичного дивизиона. «Нью-Джерси» (66 очков, 64 игры) занимает шестую позицию.