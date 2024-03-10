Кузнецов рассказал о впечатлениях от первого матча за «Каролину»

«Я чувствую себя комфортно в новой команде. Парни меня поддержали, и тренерский штаб здесь очень хороший. Я очень заряжен перед завтрашним домашним матчем (против “Калгари”). Очень много молодых ребят в команде, и это здорово. Они все упорно борются, у них есть мастерство, и они все это сочетают. Моя работа — просто дополнить эту команду и делать все, чтобы было только лучше. В такой ситуации я просто не хочу ничего испортить», — приводит слова Кузнецова журналист Уолт Рафф в соцсети Х.