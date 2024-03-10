Кузнецов рассказал о впечатлениях от первого матча за «Каролину»

Россиянин в пятницу в результате обмена перешел в «Каролину» из «Вашингтон Кэпиталз». В начале февраля Кузнецов обратился к программе помощи игрокам лиги и выбыл на неопределенный срок. Программа создана с целью оказания поддержки игрокам, испытывающим, в частности, проблемы с алкоголем, наркотиками, азартными играми, психологические трудности.
«Я чувствую себя комфортно в новой команде. Парни меня поддержали, и тренерский штаб здесь очень хороший. Я очень заряжен перед завтрашним домашним матчем (против “Калгари”). Очень много молодых ребят в команде, и это здорово. Они все упорно борются, у них есть мастерство, и они все это сочетают. Моя работа — просто дополнить эту команду и делать все, чтобы было только лучше. В такой ситуации я просто не хочу ничего испортить», — приводит слова Кузнецова журналист Уолт Рафф в соцсети Х.
В субботу «Каролина» на выезде обыграла «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) со счетом 4:2. Кузнецов дебютировал в составе «Каролины», он нанес три броска по воротам и не набрал очков.