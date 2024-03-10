Два гола и пас Тарасенко принесли «Флориде» победу над «Калгари»
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Хоккеисты «Флориды Пантерз» обыграли «Калгари Флэймз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Хоккеисты «Флориды Пантерз» обыграли «Калгари Флэймз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, которая состоялась в Санрайзе, завершилась победой хозяев площадки со счетом 5:1 (0:0, 4:1, 1:0). В составе «пантер» дубль оформил российский нападающий Владимир Тарасенко (21-я и 35-я минуты), также шайбы забросили Александр Барков (27), Сэм Беннетт (34) и Кевин Стенлунд (45). У «Калгари» отличился белорусский форвард Егор Шарангович (26).
Владимир Тарасенко также записал на свой счет голевую передачу и был признан первой звездой встречи. Российский форвард провел вторую игру за «Флориду» после обмена из «Оттавы Сенаторз» и набрал первые очки в составе «Пантерз». Всего в 59 матчах сезона-2023/24 НХЛ Тарасенко набрал 44 балла (19 голов и 25 передач).
Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский остался в запасе. Защитник «Пантерз» Дмитрий Куликов заблокировал один бросок и провел один силовой прием. Нападающий «Калгари» Андрей Кузьменко отметился результативным пасом. Защитник Даниил Мироманов дебютировал «Флэймз», нанес три броска в створ и совершил один блокшот.
В другом матче игрового дня НХЛ «Бостон Брюинз» обыграл «Питтсбург Пингвинз» (5:1). Российский нападающий «пингвинов» Евгений Малкин очков не набрал.