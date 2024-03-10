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08:32 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Два гола и пас Тарасенко принесли «Флориде» победу над «Калгари»

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Хоккеисты «Флориды Пантерз» обыграли «Калгари Флэймз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Бостон
Питтсбург
Флорида
КалгариНХЛ: таблица и календарь
Источник: AP 2023

Встреча, которая состоялась в Санрайзе, завершилась победой хозяев площадки со счетом 5:1 (0:0, 4:1, 1:0). В составе «пантер» дубль оформил российский нападающий Владимир Тарасенко (21-я и 35-я минуты), также шайбы забросили Александр Барков (27), Сэм Беннетт (34) и Кевин Стенлунд (45). У «Калгари» отличился белорусский форвард Егор Шарангович (26).

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Владимир Тарасенко также записал на свой счет голевую передачу и был признан первой звездой встречи. Российский форвард провел вторую игру за «Флориду» после обмена из «Оттавы Сенаторз» и набрал первые очки в составе «Пантерз». Всего в 59 матчах сезона-2023/24 НХЛ Тарасенко набрал 44 балла (19 голов и 25 передач).

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Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский остался в запасе. Защитник «Пантерз» Дмитрий Куликов заблокировал один бросок и провел один силовой прием. Нападающий «Калгари» Андрей Кузьменко отметился результативным пасом. Защитник Даниил Мироманов дебютировал «Флэймз», нанес три броска в створ и совершил один блокшот.

В другом матче игрового дня НХЛ «Бостон Брюинз» обыграл «Питтсбург Пингвинз» (5:1). Российский нападающий «пингвинов» Евгений Малкин очков не набрал.

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Флорида
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0:0, 4:1, 1:0
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