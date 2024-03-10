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08:45 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Передача Овечкина помогла «Вашингтону» обыграть худший клуб НХЛ

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» обыграли «Чикаго Блэкхокс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Вашингтон
ЧикагоНХЛ: таблица и календарь
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Встреча, которая состоялась в столице США, завершилась победой хозяев со счетом 4:1 (3:0, 1:0, 0:1). В составе «Кэпиталз» шайбы забросили Хендрикс Лапьер (8-я минута), Майкл Сгарбосса (9), Том Уилсон (14) и Сонни Милано (38). У гостей отличился Тайлер Джонсон (50).

Российский нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отметился голевой передачей и продлил личную результативную серию до пяти матчей, в которых суммарно набрал 6 очков (2 гола и 4 передачи). Благодаря ассисту в игре с «Чикаго» Овечкин сравнялся с Марком Рекки по количеству результативных баллов в карьере в чемпионатах НХЛ (1533) и разделил с ним 14-е место в рейтинге лучших бомбардиров в истории лиги.

Защитник «Вашингтона» Александр Алексеев в матче с «Блэкхокс» нанес один бросок в створ ворот и провел один силовой прием. Нападающий «Кэпиталз» Иван Мирошниченко трижды бросил в створ и провел три хита. Защитник «Чикаго» Никита Зайцев отметился двумя бросками в створ и двумя блокшотами, а также применил четыре силовых приема.

«Вашингтон» одержал четвертую победу в последних шести матчах чемпионата НХЛ. После 62 игр «столичные» занимают пятое место в турнирной таблице Столичного дивизиона и имеют в своем активе 69 очков. «Чикаго» потерпел восьмое поражение в последних девяти играх. «Блэкхокс» с 37 очками после 64 матчей занимают последнее место в сводной таблице чемпионата НХЛ.

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4:1
3:0, 1:0, 0:1
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