Передача Овечкина помогла «Вашингтону» обыграть худший клуб НХЛ

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&id=456240719&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Встреча, которая состоялась в столице США, завершилась победой хозяев со счетом 4:1 (3:0, 1:0, 0:1). В составе «Кэпиталз» шайбы забросили Хендрикс Лапьер (8-я минута), Майкл Сгарбосса (9), Том Уилсон (14) и Сонни Милано (38). У гостей отличился Тайлер Джонсон (50).

Российский нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отметился голевой передачей и продлил личную результативную серию до пяти матчей, в которых суммарно набрал 6 очков (2 гола и 4 передачи). Благодаря ассисту в игре с «Чикаго» Овечкин сравнялся с Марком Рекки по количеству результативных баллов в карьере в чемпионатах НХЛ (1533) и разделил с ним 14-е место в рейтинге лучших бомбардиров в истории лиги.

Защитник «Вашингтона» Александр Алексеев в матче с «Блэкхокс» нанес один бросок в створ ворот и провел один силовой прием. Нападающий «Кэпиталз» Иван Мирошниченко трижды бросил в створ и провел три хита. Защитник «Чикаго» Никита Зайцев отметился двумя бросками в створ и двумя блокшотами, а также применил четыре силовых приема.