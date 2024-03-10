Пас Кучерова и шатаут Василевского помогли «Тампе» разгромить «Филадельфию»

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Хоккеисты «Тампа-Бэй Лайтнинг» разгромили «Филадельфию Флайерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась в Тампе, завершилась со счетом 7:0 (4:0, 1:0, 2:0) в пользу хозяев площадки. В составе «молний» шайбы забросили Виктор Хедман (2-я и 48-я минуты), Ник Пол (6), Конор Шири (10), Брейден Пойнт (11), Энтони Дюклер (36) и Брэндон Хагел (49).

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров отметился голевой передачей и продлил личную результативную серию до восьми матчей, в которых суммарно набрал 13 очков (2 гола и 11 передач). Россиянин занимает второе место в списке лучших бомбардиров регулярного сезона-2023/24 НХЛ. В 64 играх он набрал 107 очков (38+69). Лидером общего зачета является канадский форвард «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон, имеющий в своем активе 111 очков (40+71).

Голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил все 25 бросков в створ ворот, оформив свой второй шатаут в сезоне-2023/24. Матч против «Филадельфии» стал для Василевского 34-м сухим в карьере в чемпионатах НХЛ. По этому показателю голкипер «молний» поднялся на пятое место среди всех российских вратарей в истории лиги, сравнявшись с Ильей Брызгаловым.

Нападающий «Филадельфии» Денис Гурьянов провел на льду 11 минут и 57 секунд, не отметившись никакими действиями.