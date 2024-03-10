Два очка Панарина и шатаут Шестеркина принесли «Рейнджерс» победу

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Хоккеисты «Нью-Йорк Рейнджерс» обыграли «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Хоккей НХЛ 2023-2024 Неделя 22, 10.03.2024, 3:30 Рейнджерс 4 Сент-Луис 0

Встреча, которая состоялась в Нью-Йорке, завершилась со счетом 4:0 (2:0, 0:0, 2:0) в пользу хозяев площадки. В составе победителей шайбы забросили Винсент Трочек (6-я минута), Джимми Веси (20), Крис Крайдер (47) и Каапо Какко (52).

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин, ставший второй звездой встречи, отметился двумя голевыми передачами и продлил личную результативную серию до пяти матчей, в которых суммарно набрал (3 гола и 5 передач). Всего в сезоне-2023/24 НХЛ Панарин набрал 87 баллов (35+52) в 63 играх.

Признанный первой звездой матча голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил все 26 бросков в створ ворот и оформил второй шатаут в сезоне-2023/24. Всего в своей карьере в чемпионатах НХЛ Шестеркин провел 13-й «сухой» матч. По этому показателю он опередил голкипера «Торонто Мейпл Лифс» Илью Самсонова (12) и занял чистое девятое место в списке лучших российских вратарей по числу шатаутов в истории лиги.

Нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич нанес четыре броска в створ ворот и провел два силовых приема. Форвард «Блюз» Алексей Торопченко четыре раза бросил в створ, совершил один блокшот и провел два хита.