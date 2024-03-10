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08:53 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Два очка Панарина и шатаут Шестеркина принесли «Рейнджерс» победу

Два очка Панарина и шатаут Шестеркина помогли «Рейнджерс» обыграть «Сент-Луис».

Рейнджерс
Сент-Луис
Торонто
Монреаль
Сан-Хосе
ОттаваНХЛ: таблица и календарь
Источник: Reuters

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Хоккеисты «Нью-Йорк Рейнджерс» обыграли «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Хоккей

НХЛ 2023-2024
Неделя 22, 10.03.2024, 3:30

Рейнджерс4Сент-Луис0

Встреча, которая состоялась в Нью-Йорке, завершилась со счетом 4:0 (2:0, 0:0, 2:0) в пользу хозяев площадки. В составе победителей шайбы забросили Винсент Трочек (6-я минута), Джимми Веси (20), Крис Крайдер (47) и Каапо Какко (52).

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин, ставший второй звездой встречи, отметился двумя голевыми передачами и продлил личную результативную серию до пяти матчей, в которых суммарно набрал (3 гола и 5 передач). Всего в сезоне-2023/24 НХЛ Панарин набрал 87 баллов (35+52) в 63 играх.

Признанный первой звездой матча голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил все 26 бросков в створ ворот и оформил второй шатаут в сезоне-2023/24. Всего в своей карьере в чемпионатах НХЛ Шестеркин провел 13-й «сухой» матч. По этому показателю он опередил голкипера «Торонто Мейпл Лифс» Илью Самсонова (12) и занял чистое девятое место в списке лучших российских вратарей по числу шатаутов в истории лиги.

Нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич нанес четыре броска в створ ворот и провел два силовых приема. Форвард «Блюз» Алексей Торопченко четыре раза бросил в створ, совершил один блокшот и провел два хита.

В других матчах игрового дня НХЛ «Торонто» обыграл «Монреаль Канадиенс» (3:2), а «Сан-Хосе Шаркс» выиграли у «Оттавы Сенаторз» (2:1).

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2:3
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