Тарасенко уже зажигает за «Флориду»! Сделал дубль и влюбил в себя болельщиков «Пантерз»
Отличный дебют Владимира.
Отличный дебют Владимира.
«Мне понравились те небольшие вещи, которые он делал, не связанные с мастерством. Мастерство есть, мы об этом не беспокоимся. Но он заблокировал несколько бросков и очень быстро освоил чтение игры при новых схемах», — положительно оценил дебют Владимира Тарасенко в матче с «Филадельфией» главный тренер «Флориды» Пол Морис.
Практически все журналисты после обмена россиянина в команду из Санрайза были уверены, что канадский коуч не станет разбивать вполне работающее стартовое звено Верхаге — Барков — Райнхарт и будет встраивать звездного новичка во второе сочетание с Мэтью Ткачаком и Сэмом Беннеттом. Впрочем, у того оказалось свое видение на этот счет.
Сходу набрать очки в дебютном матче против «Флаерз» у Тарасенко рядом с капитаном и лучшим снайпером команды не получилось. Однако этой ночью сибиряк показал, что не будет выглядеть инородным телом в первом звене «Флориды» и помог разгромить на домашнем льду «Калгари», сделав дубль и набрав три очка.
Затягивать с дебютным голом за «Пантерз» этой ночью Тарасенко не стал и забросил в самом начале второго периода. На 21-й минуте он здорово сыграл клюшкой, перехватил странный пас Джонатана Юбердо через центр и легко разобрался с Якобом Маркстремом.
«Флэймз» достаточно оперативно сравняли счет, реализовав удаление Дмитрия Куликова, благодаря шайбе разыгравшегося на этой неделе Егора Шаранговича. Причем отличился белорус не без помощи Андрея Кузьменко, сделавшего вертушку и выдавшего передачу на пятак Назему Кадри, который на пару с 17-м номером «Огоньков» размочил Энтони Столарца.
Но меньше, чем через полминуты первое звено «Флориды» вновь вывело хозяев вперед. И на этот раз Русский Танк поучаствовал в голевой атаке в качестве ассистента, не дав гостям преодолеть среднюю зону и запустив Райнхарта с Барковым к чужим воротам.
«Думаю, все знают, насколько он особенный игрок. Он выступает в лиге уже 13 лет и каждый год становится одним из лучших бомбардиров. У него нереальный бросок. Так что иметь такого парня на льду — это всегда опасно. Мне нравится играть с ним. Поэтому я пытаюсь находить его передачей и сразу же открываться», — расхваливал нового партнера после второго периода Барков.
Ну, а дальше первую команду лиги было уже не остановить. Через несколько минут парни Мориса увеличили преимущество голом Сэма Беннетта. А еще до второго перерыва болельщики на «Амерант Банк Арене» увидели дубль Тарасенко. После перевода направо от Густава Форслинга россиянин чуть сблизился с воротами соперника, расчехлил коронный кистевой и расстрелял шведского голкипера в ближний угол. Именно таких голов и ждали во «Флориде» от форварда, играющего теперь с непривычным 10-м номером на спине.
После такого выступления лиге ничего не оставалось, кроме как признать Владимира первой звездой встречи, а Морису — отдать должное тройке Баркова: «В их игре почти нет риска для нападающий такого высокого уровня. Они играли правильно на обоих концах площадки, и это нас радует».
Автор: Иван Богун