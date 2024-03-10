Тарасенко уже зажигает за «Флориду»! Сделал дубль и влюбил в себя болельщиков «Пантерз»

«Мне понравились те небольшие вещи, которые он делал, не связанные с мастерством. Мастерство есть, мы об этом не беспокоимся. Но он заблокировал несколько бросков и очень быстро освоил чтение игры при новых схемах», — положительно оценил дебют Владимира Тарасенко в матче с «Филадельфией» главный тренер «Флориды» Пол Морис.

Практически все журналисты после обмена россиянина в команду из Санрайза были уверены, что канадский коуч не станет разбивать вполне работающее стартовое звено Верхаге — Барков — Райнхарт и будет встраивать звездного новичка во второе сочетание с Мэтью Ткачаком и Сэмом Беннеттом. Впрочем, у того оказалось свое видение на этот счет.

Сходу набрать очки в дебютном матче против «Флаерз» у Тарасенко рядом с капитаном и лучшим снайпером команды не получилось. Однако этой ночью сибиряк показал, что не будет выглядеть инородным телом в первом звене «Флориды» и помог разгромить на домашнем льду «Калгари», сделав дубль и набрав три очка.

Затягивать с дебютным голом за «Пантерз» этой ночью Тарасенко не стал и забросил в самом начале второго периода. На 21-й минуте он здорово сыграл клюшкой, перехватил странный пас Джонатана Юбердо через центр и легко разобрался с Якобом Маркстремом.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456240717&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Флэймз» достаточно оперативно сравняли счет, реализовав удаление Дмитрия Куликова, благодаря шайбе разыгравшегося на этой неделе Егора Шаранговича. Причем отличился белорус не без помощи Андрея Кузьменко, сделавшего вертушку и выдавшего передачу на пятак Назему Кадри, который на пару с 17-м номером «Огоньков» размочил Энтони Столарца.

Но меньше, чем через полминуты первое звено «Флориды» вновь вывело хозяев вперед. И на этот раз Русский Танк поучаствовал в голевой атаке в качестве ассистента, не дав гостям преодолеть среднюю зону и запустив Райнхарта с Барковым к чужим воротам.

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«Думаю, все знают, насколько он особенный игрок. Он выступает в лиге уже 13 лет и каждый год становится одним из лучших бомбардиров. У него нереальный бросок. Так что иметь такого парня на льду — это всегда опасно. Мне нравится играть с ним. Поэтому я пытаюсь находить его передачей и сразу же открываться», — расхваливал нового партнера после второго периода Барков.

Ну, а дальше первую команду лиги было уже не остановить. Через несколько минут парни Мориса увеличили преимущество голом Сэма Беннетта. А еще до второго перерыва болельщики на «Амерант Банк Арене» увидели дубль Тарасенко. После перевода направо от Густава Форслинга россиянин чуть сблизился с воротами соперника, расчехлил коронный кистевой и расстрелял шведского голкипера в ближний угол. Именно таких голов и ждали во «Флориде» от форварда, играющего теперь с непривычным 10-м номером на спине.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456240718&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

После такого выступления лиге ничего не оставалось, кроме как признать Владимира первой звездой встречи, а Морису — отдать должное тройке Баркова: «В их игре почти нет риска для нападающий такого высокого уровня. Они играли правильно на обоих концах площадки, и это нас радует».