Гол Дорофеева, два паса Барбашева и хет-трик Маршессо помогли «Вегасу» обыграть «Детройт»

Победу в результативном матче одержали «Голден Найтс» со счётом 5:3.

Хоккей НХЛ 2023-2024 Неделя 22, 10.03.2024, 6:00 Вегас 5 Детройт 3

Хет-триком в составе «Вегаса» отметился нападающий Джонатан Маршессо. Дважды ему ассистировал российский форвард Иван Барбашёв. Первый гол в матче забил ещё один россиянин в составе «Голден Найтс» — Павел Дорофеев. «Вегасу» удалось прервать четырёхматчевую серию поражений и нанести «Детройту» пятое поражения кряду.

В паралельном матче «Ванкувер» на своей площадке принимал «Виннипег». Разгромную победу в матче одержали «Кэнакс» со счётом 5:0.