Текущие события
Хоккей. НХЛ
06:30
Лос-Анджелес
Даллас
14
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер
Виннипег
50
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас
Детройт
53
Хоккей. НХЛ
03:30
Рейнджерс
Сент-Луис
40
Хоккей. НХЛ
03:00
Вашингтон
Чикаго
41
Хоккей. НХЛ
03:00
Монреаль
Торонто
23
Хоккей. НХЛ
03:00
Сан-Хосе
Оттава
21
Хоккей. НХЛ
03:00
Тампа-Бэй
Филадельфия
70
Хоккей. НХЛ
20:00
Питтсбург
Эдмонтон
Хоккей. НХЛ
9.03
Бостон
Питтсбург
51
Хоккей. НХЛ
9.03
Баффало
Эдмонтон
Б
32
Хоккей. НХЛ
9.03
Коламбус
Нэшвилл
12
Хоккей. НХЛ
9.03
Нью-Джерси
Каролина
24
Все события
Хоккей. НХЛ. Последние результаты
06:30
Лос-Анджелес
Даллас
14
06:00
Ванкувер
Виннипег
50
06:00
Вегас
Детройт
53
03:30
Рейнджерс
Сент-Луис
40
03:00
Вашингтон
Чикаго
41
03:00
Монреаль
Торонто
23
03:00
Сан-Хосе
Оттава
21
03:00
Тампа-Бэй
Филадельфия
70
Хоккей. НХЛ. Все результаты
09:17 (мск), источник: Чемпионат.com

Гол Дорофеева, два паса Барбашева и хет-трик Маршессо помогли «Вегасу» обыграть «Детройт»

В Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Вегасом» и «Детройтом».

Вегас
Детройт
Ванкувер
ВиннипегНХЛ: таблица и календарь
Источник: Reuters

Победу в результативном матче одержали «Голден Найтс» со счётом 5:3.

Хоккей

НХЛ 2023-2024
Неделя 22, 10.03.2024, 6:00

Вегас5Детройт3

Хет-триком в составе «Вегаса» отметился нападающий Джонатан Маршессо. Дважды ему ассистировал российский форвард Иван Барбашёв. Первый гол в матче забил ещё один россиянин в составе «Голден Найтс» — Павел Дорофеев. «Вегасу» удалось прервать четырёхматчевую серию поражений и нанести «Детройту» пятое поражения кряду.

В паралельном матче «Ванкувер» на своей площадке принимал «Виннипег». Разгромную победу в матче одержали «Кэнакс» со счётом 5:0.

По два очка в матче набрали хоккеисты «Ванкувера» Пиус Зутер, Элиас Петтерссон, Куинн Хьюз и Нильс Хёгландер.

Читайте также
Ванкувер
5:0
3:0, 1:0, 1:0
Виннипег
 Промес остаётся в ОАЭ, ночью игроку «Спартака» никуда улететь не удалось
В шахматах назревает беспрецедентный скандал. Россиян не пускают на турнир
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь