Российский нападающий исполнил супербуллит в матче АХЛ

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456240724&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Победу по буллитам одержали хозяева со счётом 3:2. Победный буллит в серии послематчевых бросков реализовал российский нападающий «Бриджпорта» Руслан Исхаков. Россиянин эффектно исполнил свою попытку, бросив шайбу из-под ноги.

В текущем сезоне АХЛ 23-летний нападающий провёл 55 матчей, в которых забросил 15 шайб и отдал 25 результативных передач с показателем полезности «-14».