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10:09 (мск), источник: Sport24

Овечкин загрустил по Кузнецову, но не остался без очков! Русский снайпер еще задаст жару в плей-офф

«Вашингтон» начал жизнь после дедлайна.

Вашингтон
ЧикагоНХЛ: таблица и календарь
Источник: USA Today Sports

«Столичные» стартовали весенний отрезок после дедлайна. В Юрьев день «Вашингтон» устроил небольшую распродажу, избавившись, в том числе, и от Евгения Кузнецова, который отправился в «Каролину». Если сам челябинец отозвался о «Кэпиталз» максимально тепло, но радовался новому старту, то в «Вашингтоне» многие порадовались освободившемуся месту в составе. Многие, но не Александр Овечкин.

«Это тяжело. Мне тяжело такое видеть. Он был важной частью нашей команды, он мой большой друг. Но понятно, что заключать сделки — не наша работа. Подобные вещи делает Маклеллан и его офис. Но для нас это был печальный день, особенно для меня. Надеюсь, у Кузи все будет хорошо, я желаю ему удачи на новом месте», — откровенно сказал Овечкин.

Капитан «Столичных» уже потерял одного близкого соратника по чемпионскому «Вашингтону» — речь о травмированном Никласе Бэкстреме, который, вероятно, больше не сыграет. Вспомним и обмен Дмитрия Орлова, который транзитом через «Бостон» оказался в той же «Каролине».

«Осталось всего пять человек из чемпионской команды. Грустно, но такова наша лига. Это бизнес. Задача игроков — показывать свой максимум, а задача менеджеров — делать команду лучше», — добавил Овечкин с нескрываемой грустью.

Как добавил главный тренер Спенсер Карбери, у него был долгий разговор с Овечкиным про будущее команды, но итог этого разговора останется между ними.

В матче против «Чикаго», худшей команды лиги, Александр Великий не сумел забить, но набрал один балл за результативную передачу — Овечкин поучаствовал в голе Тома Уилсона, который реализовал численное преимущество. Это было 1533-е очко Александра за карьеру и он вышел на 14-е место в списке лучших бомбардиров лиги. Россиянин догнал по баллам знаменитого канадца Марка Рекки.

Во время загрузки произошла ошибка.

Победа со счетом 4:1 переместила «Вашингтон» поближе к кубковой зоне. Теперь «Столичных» отделяет от попадания в восьмерку 3 очка, и при этом, у «Кэпиталз» есть 2 матча в запасе. Это означает, что по потерянным очкам Овечкин и компания уже обогнали «Детройт», замыкающий зону плей-офф.

Автор: Максим Замятин

Вашингтон
4:1
3:0, 1:0, 0:1
Чикаго
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