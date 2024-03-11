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11:20 (мск), источник: Sport24

Белорус Шарангович обновил личный рекорд результативности в сезоне НХЛ

В ночь на 11 марта (по московскому времени) в США состоялся очередной матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Каролина» принимала на своем льду «Калгари» и добилась победы со счетом 7:2.

Каролина
КалгариНХЛ: таблица и календарь
Источник: AP 2023

Белорусский нападающий «Калгари» Егор Шарангович отметился заброшенной шайбой. Теперь на счету 25-летнего хоккеиста стало 47 (27+20) очков в текущем сезоне.

Шарангович проводит свой самый результативный сезон в НХЛ. Ранее таковым являлся сезон-2021/22, когда белорусу удалось набрать 46 очков.

Каролина
7:2
2:0, 4:1, 1:1
Калгари
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