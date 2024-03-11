Белорус Шарангович обновил личный рекорд результативности в сезоне НХЛ

Хоккей, НХЛ, Неделя 2311.03.2024, 00:00 (МСК UTC+3)PNC Arena, 18728 зрителей
|Фредерик Андерсен
|Даниэл Владарж
|01:37
|Андрей Кузьменко
|06:30
|Джордан Мартинук(Себастьян Ахо)
|17:43
|Себастьян Ахо(Андрей Свечников, Теуво Терявяйнен)
|18:04
|Джордан Стаал
|20:17
|Джален Чатфилд(Сет Джарвис, Джордан Стаал)
|21:15
|Андрей Свечников(Бретт Пеши, Себастьян Ахо)
|22:18
|Брендан Лемье
|22:18
|Брэйден Пачал
|24:11
|Драйден Хант(Оливер Шилингтон, Эндрю Манджапане)
|27:18
|Бретт Пеши
|33:55
|Брент Бернс(Джейкоб Слэвин, Йеспери Котканиеми)
|39:26
|Сет Джарвис(Джордан Стаал, Джален Чатфилд)
|41:14
|Андрей Свечников
|44:54
|Егор Шарангович
|57:14
|Теуво Терявяйнен(Йеспери Котканиеми, Андрей Свечников)
Андрей Свечников (Каролина), Себастьян Ахо (Каролина), Джален Чатфилд (Каролина)
|11
|Штрафное время
|7
|1
|Игра в большинстве
|3
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0