«Ненавижу этих больных придурков». Хоккейная Америка считает «Вегас» мошенниками

Чемпион НХЛ Вегас легально превышает потолок зарплат, как это возможно, реакция Америки, как Вегас обманывает НХЛ | Источник: AP 2023

«Я ненавижу “Вегас”. У этих больных придурков состав на 140 млн долларов. Эта команда меня бесит. Мы не можем спустить им это с рук, понимаете? Это какая-то шутка. Эта команда “Вегаса” — реальная проблема. НХЛ должна что-то с этим сделать». Серебряный медалист Олимпиады и легенда «Сочи» Райан Уитни в своих соцсетях выдал концентрированный заряд ненависти в сторону действующих чемпионов лиги — и, надо сказать, он в этом не одинок.

Совокупная зарплата всех игроков в составе «Вегаса» составляет $ 116 млн, а кэпхит, который и учитывается при подсчёте потолка в $ 83,5 млн — $ 98 млн. Однако «рыцари» смогли на дедлайне приобрести несколько главных лотов рынка — защитника Ноа Хэнифина, форвардов Энтони Манту и Томаша Гертла, но при этом остаться в рамках энхаэловских ограничений. «Вегас» легально превышает потолок почти на $ 16 млн из-за контрактов травмированных игроков — и теперь другие менеджеры НХЛ считают, что эту практику пора менять, а болельщики обвиняют «Вегас» в читерстве. Справедливо ли всё это?

Для начала вспомним, как вообще появился на свет «Вегас». Команде, рождённой на драфте расширения, в её первый сезон никто не давал места в плей-офф — ярые оптимисты считали, что путь в кубковую восьмёрку займёт года три. Однако «рыцари» брали своё не именами, а сочетанием скорости и габаритов, которое помогло в первом же сезоне выйти в Западную конференцию. На драфте расширения менеджеры «Вегаса» отказывались от громких имён и предпочитали брать с клубов компенсацию за то, чтобы не выбирать их. Всё это позволило в короткий срок накопить столько активов, что, когда клуб быстро набрал ход, в Городе грехов начали набрасываться на звёзд.

Первый блин вышел комом — весной 2018-го «рыцари» отдали пики первого, второго и третьего раундов в «Детройт» за Томаша Татара, однако словак провалился в плей-офф. Буквально через полгода Татар стал частью обмена Макса Пасиоретти, и это предопределило стиль «Вегаса», который очень скоро стал бесить нейтральных болельщиков. У «Вегаса» нет вообще никакой лояльности по отношению к своим игрокам: если они видят новую красивую блестящую игрушку, то старые отправляются на выход, и порой без предупреждения.

Яркий пример: зимой 2020-го «рыцари» смогли завлечь в Неваду шведского вратаря Робина Ленера, незадолго до этого перезапустившего карьеру в «Айлендерс». Швед получил немаленький контракт, и «Вегасу» грозило превышение потолка. После этого клуб летом 2021-го бесцеремонно и бесплатно скинул Марка-Андре Флёри. Цветок был первой звездой «Вегаса», перезапустил свою карьеру в «рыцарях» и тащил команду в первые дни её жизни, однако узнал о своём обмене из соцсетей, а не от генерального менеджера. Через год эту судьбу повторил Макс Пасиоретти — непонятно, правда, откуда он узнал об обмене.

Каждый год «Вегасу» нужно большое имя. «Рыцари» выменяли Марка Стоуна, параллельно вели переговоры и об обмене Эрика Карлссона, пока он ещё не перешёл в «Сан-Хосе». К списку больших приобретений на рынке свободных агентов или на обменах присоединились Пол Штястны, Алек Мартинес, Алекс Пьетранджело, Джек Айкел, могли присоединиться другие звёзды (например, Райан Гецлаф) — а теперь эту славную компанию пополнили ещё три человека.

Ну, а обеспечить трансфер Гертла «Вегасу» помогла отправка в LTIR Стоуна, который получил травму в игре с «Нэшвиллом». Напомним, что за зверь такой: если травма хоккеиста не позволяет ему играть в течение 24 дней или 10 матчей регулярки, команда может поместить его в LTIR (Long-Time Injured Reserve — долгосрочный травмированный резерв) и использовать другого игрока в качестве замены. Все контракты травмированных игроков не расторгаются, они остаются действующими, учитываются в потолке зарплат, и по ним производятся выплаты. Команда может превышать потолок на сумму, которая получается после вычета свободного места под потолком от контракта травмированного игрока — то есть в случае «Вегаса» на полную сумму.

Нюанс потолка зарплат и LTIR в целом в том, что расчёты проводятся только по регулярному сезону. Это логично: потолок рассчитывается на ежедневной основе, так как составы команд могут постоянно меняться, а в плей-офф команды проводят разное количество игр. Так что Стоун может вернуться на лёд в играх Кубка Стэнли, и «Вегас» превышать потолок не будет. Этим и обеспокоены менеджеры клубов лиги. «Есть пара менеджеров, которые сказали, что их не на 100% устраивает ситуация, когда кто-то может не сыграть в последнем матче регулярного чемпионата, но через два-три дня после этого сыграть в первой игре плей-офф», — заявил инсайдер Эллиотт Фридман.

Генменеджер Келли Маккриммон все обвинения отрицает. «Долгосрочный список травмированных (LTIR) — это коллективный договор между Ассоциацией игроков и НХЛ. Идея состоит в том, что, если у вас есть игрок, получивший серьёзную травму, вы можете заменить его». Маккриммон ещё и раскрыл характер травмы Стоуна: «Загуглите “разрыв селезёнки” и посмотрите, сможете ли вы сказать, когда игрок восстановится. Нелепо предполагать, что это несерьёзные травмы. За всем этим следит НХЛ. Правила есть правила, НХЛ за этим следит очень внимательно». Инсайдеры предполагают, что Стоун может и не сыграть в плей-офф. В своё время великий Петер Форсберг из-за разрыва и последующего удаления селезёнки пропустил всю регулярку.

Ну и разве «Вегас» стал первой командой, которая так обошла потолок? Чемпионом тут, конечно, стала «Тампа», где отправка Никиты Кучерова в LTIR в ковидном сезоне-2021 помогла сохранить глубину в регулярном сезоне, да ещё и усилиться на дедлайне. В итоге «Тампа» оформила чемпионский дубль под вой в медиа, который обвинял клуб в мошенничестве. Ответ «молний» на это хорошо известен — поддатый Кучеров без майки разнёс всех ненавистников на чемпионской пресс-конференции. Более того, у «Тампы» до сих пор в платёжке висит контракт давно закончившего с хоккеем Брента Сибрука, которого клуб специально выменял для того, чтобы он висел в LTIR и давал потолочную гибкость.

Как говорится, правила созданы для того, чтобы их нарушать. Ковидная година поставила команды в тяжелейшую ситуацию — почти пять лет потолок зарплат фактически не рос, а аппетиты игроков росли ещё как. LTIR стал вполне легальным способом превышения этого лимита, и вряд ли «Вегас» ненавидят в первую очередь за это. Они слишком быстро пришли к успеху — и теперь хейтеры считают, что условия драфта расширения — 2017 были невероятно щедры к «рыцарям» (напомним, в самом 2017-м так не думал примерно никто).

Но забавно, что болельщики «Вегаса» летом 2023-го стали чуть ли не первой фан-базой, которая не стала освистывать Гэри Беттмэна на вручении Кубка Стэнли. Как ни крути, комиссионер НХЛ точно не мешает «Вегасу» строить свою «империю зла», как теперь иронично называют клуб американские журналисты. Или, может быть, они это без иронии?