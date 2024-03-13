«Он не человек!» Америка в восторге от шикарной игры русского вратаря

У Матчей звезд, которые ежегодно проводятся в главных хоккейных лигах мира, имеется немало противников. Они искренне не понимают, для чего подобные мероприятия проводятся и какой в них практический смысл. Для лиг это больше маркетинговая история, для хоккеистов — возможность перезарядить батарейки перед ключевым отрезком сезона. Многим эта пауза в чемпионате очень помогает реабилитироваться за неудачный старт «регулярки» и вернуться на высший уровень.

Наглядный пример — Александр Овечкин. До Матча звезд главный снайпер 21-го века имел серьезные трудности с тем, чтобы поразить ворота соперников. Однако в звездную паузу отправился с семьей в Дубай, отдохнул и принялся штамповать голы один за другим. Подобная история актуальна и для Игоря Шестеркина, который в команде с Остоном Мэттьюсом и Джастином Бибером стал победителем Матча звезд-2024 в Торонто.

Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» первую половину чемпионата провел не так впечатляюще, как того ожидали болельщики, эксперты и журналисты. На фоне общих успехов клуба Шестеркин показывал хорошие статистические показатели. Но хорошими они являются для вратарей среднего, а не экстракласса. А ведь Игорь является одним из лучших голкиперов мира, по признаниям многих — и вовсе лучшим. «Сейчас он и близко не соответствует этому титулу», — так высказывались обозреватели портала The Athletic более месяца назад. Да и сам россиянин отмечал, что ему необходимо «сделать разворот на 180 градусов» и «начать вновь получать удовольствие от хоккея».

После перерыва на Матч звезд же Шестеркин и его игра заметно изменились. Теперь мы видим все того же уверенного в себе и стабильного Шести, выигрывающего матчи, когда у именитой атаки «синерубашечников» не клеится у чужих ворот. Результатом усердной работы Игоря над собой и своей игрой стала серия важных побед «Рейнджерс», которые позволили им закрепиться в статусе единоличных лидеров Столичного дивизиона, а вишенкой на торте — два «сухаря» в исполнении россиянина подряд. Сначала Игорь засушил матч против «Сент-Луис Блюз», а следом оставил без голов одну из самых атакующих и опасных команд лиги «Каролину Харрикейнз», суммарно за две игры отразив 54 броска.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456240752&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Игорь Шестеркин не человек!» — красноречиво высказалась пресс-служба «Рейнджерс» после феерии россиянина во встрече с «Харрикейнз».

Сам Игорь успешную игру объяснил желанием порадовать свою маму, которая в день матча против «Каролины» отмечала день рождения. «В такую дату я не мог сыграть плохо», — заявил Шести. Интересно и то, как изменилось мнение североамериканской прессы о выступлениях российского вратаря. Вот небольшой отрывок из статьи, опубликованной в газете New York Post. Автор материала убежден — успех «Рейнджерс» в сезоне вновь зависит от Шестеркина.

«Рейнджерс» пройдут настолько далеко, насколько позволит им Игорь Шестеркин. Победа над «Харрикейнз» — лишь очередное напоминание об этом. У звездного российского голкипера второй шатаут подряд, что дает команде лидерство в дивизионе и преимущество над «Каролиной» в шесть очков. У «Харрикейнз» горячая команда, в последних трех матчах они победили с общим счетом 15:5. Но теперь им пришлось встретиться с Шестеркиным, и их нападение остыло. То, как Игорь улучшил свою игру за последние полтора месяца, должно вселить в «Рейнджерс» веру о том, что именно он сможет сделать разницу в игре в любом матче сезона, — говорится в заметке.

Если россиянин сохранит текущую форму и даже улучшит ее в матчах плей-офф, то никто уже не вспомнит о том, каким был старт сезона в исполнении россиянина.