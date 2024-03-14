Канадец помешал Овечкину приблизиться к Гретцки. У россиянина украли гол!

За последние несколько лет очные матчи «Вашингтон Кэпиталз» и «Эдмонтон Ойлерз» обрели одну и ту же вывеску противостояния Александра Овечкина и Коннора Макдэвида — главного снайпера 21-го века и лучшего хоккеиста мира на данный момент. Обоих объединяет Уэйн Гретцки. Точнее, его многочисленные рекорды, которые раз за разом переписывают на свои имена Ови и Макди. Макдэвид, например, сделал серьезную заявку на то, чтобы приблизиться к достижению Гретцки по числу результативных действий за карьеру в чемпионатах НХЛ. Овечкин же стремится побить снайперский рекорд канадца. За его погоней не следит только ленивый.

«У него есть шанс. Он, безусловно, величайший голеадор нашего поколения. Может быть, и всех времен. У него точно есть шанс. Если ты умеешь бросать так же сильно, как Ови, и если ты такой же габаритный и мощный, как он, то ты сможешь играть долго и забивать очень много», — высказался Макдэвид накануне очередной очной встречи с Овечкиным.

Впрочем, сегодня результативная феерия на славу удалась именно Коннору. В матче против «Вашингтона» лидер «Эдмонтона» уже 13-й раз за сезон набрал три очка за игру. А мог даже и четыре — одну голевую передачу у канадца «отняли», переписав шайбу Эвана Бушара на оформившего хет-трик Зака Хаймана. Макдэвид, который несколько забуксовал на старте сезона, уже дышит в спину Никите Кучерову. В общем бомбардирском зачете чемпионата в активе у Коннора 106 очков, у Кучерова — 107. Единоличным лидером остается Натан Маккиннон (115), но и до него Макди вполне способен добраться. Никто этому не удивится.

Хоккей НХЛ 2023-2024 Неделя 23, 14.03.2024, 5:00 Эдмонтон 7 Вашингтон 2

Что касается Овечкина, то Александр был максимально нацелен на чужие ворота. В матче с «Эдмонтоном» россиянин нанес аж семь бросков в створ. Столько же только у Леона Драйзатля, но у элитного форварда «Ойлерз» половина из этой «семерки» пришлась на один розыгрыш большинства. Из семи бросков Ови минимум два должны были достичь цели, а то и все три. Капитан «Вашингтона» сегодня вполне мог оформить хет-трик. Это в лучшем случае. Но на гол и даже два он совершенно точно наиграл. Однако Стюарт Скиннер был категорически против подобного расклада.

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Канадский голкипер «Эдмонтона» поймал невероятный кураж в сегодняшней игре и тащил даже те броски, которые должны были завершиться голом. От Овечкина в том числе. В Северной Америке эти два сейва назвали настоящим ограблением в исполнении Скиннера. Вратарь «Ойлерз» буквально помешал Ови приблизиться к рекорду Гретцки еще шаг-два. Свою работу канадец выполнил качественно, с этим не поспорить.

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Впрочем, от россиянина Скиннер сегодня все же пропустил. Но не от Овечкина, а от того, кого принято называть наследником лидера «Кэпиталз» — Ивана Мирошниченко. Молодой форвард постепенно закрепляет за собой место в основном составе «столичных». Сегодня он отметился своим вторым голом в карьере в НХЛ. И каким! Ивану удался потрясающий бросок, а громкий звон от штанги, в которую угодила шайба, был слышен даже в Москве.

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Овечкин, кстати, с нулем сегодня площадку тоже не покинул. Александр принял участие в голе Коннора Макмайкла и, записав на свой счет результативный пас, довел общее число набранных за карьеру в чемпионатах НХЛ очков до 1534. Таким образом, Ови обошел Марка Рекки (1533 очка в 1652 матчах) и вышел на чистое 14-е место в списке лучших бомбардиров в истории чемпионатов лиги. До 13-й позиции рейтинга, которую занимает Джо Торнтон, — пять баллов.

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Впрочем, это все равно пока не очень помогает «Вашингтону». «Кэпиталз» в итог потерпели крупное поражение, а их и без того небольшие шансы попасть в плей-офф стали еще ниже.