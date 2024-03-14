Россиянин вошел в топ-3 претендентов на приз лучшему голкиперу в НХЛ

Бобровский набрал в голосовании 46 очков и расположился на третьем месте. Из 14 авторов сайта НХЛ один поставил его на первое место среди претендентов.

Лидером голосования стал голкипер «Виннипег Джетс» Коннор Хеллебак, набравший 67 очков. Вторым оказался Тэтчер Демко из «Ванкувер Кэнакс» (48 очков). Российский вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин получил 5 очков, а играющий за «Колорадо Эвеланш» Александр Георгиев — 3 очка.