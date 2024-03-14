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23:10 (мск), источник: Lenta.Ru

Россиянин вошел в топ-3 претендентов на приз лучшему голкиперу в НХЛ

Российский вратарь «Флорида Пантерс» Сергей Бобровский вошел в топ-3 претендентов на получение «Везина Трофи» — приза лучшему вратарю сезона в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщается на сайте лиги.

ФлоридаНХЛ: таблица и календарь
Источник: AP 2023

Бобровский набрал в голосовании 46 очков и расположился на третьем месте. Из 14 авторов сайта НХЛ один поставил его на первое место среди претендентов.

Лидером голосования стал голкипер «Виннипег Джетс» Коннор Хеллебак, набравший 67 очков. Вторым оказался Тэтчер Демко из «Ванкувер Кэнакс» (48 очков). Российский вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин получил 5 очков, а играющий за «Колорадо Эвеланш» Александр Георгиев — 3 очка.

В сезоне-2022/2023 номинантом на «Везина Трофи» был вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин, однако он проиграл в решающем голосовании. В сезоне-2021/2022 награду получил Шестеркин.

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