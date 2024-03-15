«Таким придуркам не место в лиге» Как канадский хоккеист прославился драками на поле и стал самым ненавидимым игроком НХЛ

«Лента.ру» — подробнее о карьере канадского хулигана и о том, как он выводил из себя звезд хоккея.

Начало 2002 года, один из первых матчей Эвери в НХЛ. Его «Детройт» к концу первого периода проигрывает «Ванкуверу» 0:3. Тренер «Детройта» Скотти Боумен, не давая никаких тактических заданий, а просто похлопав по плечу, выпускает на лед Эвери за минуту до сирены на перерыв. На протяжении первого периода Эвери успел позадирать большую часть хоккеистов «Ванкувера», но больше остальных досталось Мэтту Куку, с которым Шон пересекался еще на юниорском уровне и которого считал беспринципным хоккеистом. «У тебя вместо крови по венам бежит дерьмо», — несколько раз повторил сопернику Эвери.

За минуту до перерыва Шон был выпущен тренером, чтобы вывести из равновесия более значимую фигуру — капитана «Ванкувера» Тревора Линдена. И это получилось — Эвери несколько раз ткнул Линдена клюшкой, что спровоцировало драку. Молодой нападающий «Детройта» вышел из нее победителем, но главное — он взбодрил свою команду и получил одобрительные хлопки по спине от ее лидеров. «Детройт» в итоге выиграл ту встречу со счетом 4:3.

«Молодой пацан может откусить больше, чем проглотить»

Шон Эвери родился 10 апреля 1980 года в канадской провинции Онтарио в семье школьных учителей, но примерным поведением он не отличался никогда. Уже в раннем возрасте тренеры выделяли его импульсивность и неуступчивый характер на площадке. В детстве Эвери играл за сборную Онтарио, что в Канаде считается очень престижным, учитывая количество занимающихся хоккеем.

В последнем сезоне по юниорам Шон забросил 28 шайб и отдал 56 передач в 55 матчах. Эта статистика сравнима с той, что в юниорах в свой лучший год показал сосед Эвери по лиге Онтарио Джейсон Спецца — будущий чемпион мира в составе сборной Канады и второй номер драфта 2001 года. Выше Спеццы в 2001-м котировался только молодой Илья Ковальчук. Эвери же не забрал с драфта ни один клуб НХЛ.

Против меня говорило то, что я считался плохим партнером по команде. Разве я увел у кого-то девушку? Разве я был эгоистом на льду? Я просто хотел победить в каждой смене. И не все разделяли мои взгляды на то, как этого можно добиваться. Шон Эвери

В НХЛ Эвери все-таки попал, причем не куда-нибудь, а в звездный «Детройт». В декабре 2001-го, когда в команде было много травмированных, Шона подняли в состав из «Цинциннати» — фарм-клуба «Детройта». Правда, первый заход в основу клуба НХЛ Шона оказался недолгим. Когда восстановились Даррен Маккарти и Игорь Ларионов, Эвери снова отправили в фарм. Позднее его опять привлекли к играм за основу, а «Детройт» в сезоне-2001/2002 стал обладателем Кубка Стэнли, но имя Шона не было выгравировано на трофее, так как он не провел необходимый для этого 41 матч за основную команду. Ему не хватило всего пяти поединков.

В первом сезоне Эвери в «Детройте» произошел эпизод, который канадец позднее описывал в автобиографии как единственный случай в карьере, когда ему было страшно выходить на лед. Во встрече против «Чикаго» Шон впечатал в борт одного из самых физически одаренных и жестких игроков лиги Боба Проперта.

Началась потасовка. Я оказался на вершине горы из тел и смог стукнуть крагой Проберта по затылку. Молодой и наглый пацан иногда может откусить больше, чем проглотить. Шон Эвери

По признанию Эвери, поступок оказался опрометчивым. Проперт начал орать на тренера «Детройта» Боумена, чтобы тот больше не выпускал на лед Шона, иначе он покалечит молодого дерзкого канадца. Боумен не стал игнорировать угрозы Проперта и усадил Эвери на скамейку запасных до конца встречи. «Тогда я понял, что тренеру я не безразличен. Не знаю, чем бы закончился мой следующий выход на лед», — комментировал хоккеист это решение.

«Быстро понял, что в этом городе понты в цене»

Несмотря на проявление заботы со стороны главного тренера «Детройта», уже по ходу следующего сезона Эвери обменяли в «Лос-Анджелес Кингс». «Мы дали шанс молодому парню, но он со временем потерял уважение к этой игре. Шон все никак не может повзрослеть», — так решение об обмене прокомментировал генеральный менеджер «Детройта» Кен Холланд.

В Лос-Анджелесе Эвери сразу снял себе квартиру в престижном районе прямо у океана и арендовал Cadillac Escalade. Он решил брать от жизни в гламурном городе максимум. Хоккеист из канадской глубинки проводил много времени в элитных ночных клубах и общался с голливудскими звездами. Что, однако, не мешало ему неплохо играть в хоккей и постоянно быть в основном составе «Лос-Анджелеса».

Я быстро понял, что в этом городе понты в цене — все начинается уже на парковке. Машина, на которой ты приезжал в заведение, определяла, через сколько будет готов твой столик и пустят ли тебя вообще. Шон Эвери

Эвери рассказывал, что именно общение со звездами кино и телевидения позволило ему прокачать трешток — навык, которым он стал активнее пользоваться на льду. Шон детально изучал составы соперников, выделял лидеров, психологически неустойчивых хоккеистов, которые могли отреагировать на провокации. По его собственным словам, он на несколько месяцев вперед знал, с кем стоит подраться, а кого достаточно просто назвать «бесполезным мешком», чтобы вывести из себя и спровоцировать на грубость, таким образом получив для своей команды численное большинство.

Я люблю залезть сопернику под кожу. Шон Эвери

Эвери провел в «Лос-Анджелесе» три неполных сезона, в двух из них он становился лидером НХЛ по количеству штрафных минут. В городе стали даже придумывать анекдоты о хоккеисте-провокаторе. Был, например, такой: «Квентина Тарантино попросили снять кино по мотивам биографии Шона Эвери. Он отказался, ведь не может демонстрировать в фильме столько насилия и грубости».

«Это настолько низко, что не укладывается в голове»

В 2007 году Эвери по ходу сезона перешел из «Лос-Анджелеса» в «Нью-Йорк Рейнджерс». В новой команде у Шона дела сразу пошли хорошо — за 29 матчей он набрал 20 очков, а страстью к игре и умением вывести соперника влюбил в себя трибуны домашней для «Рейнджерс» арены «Мэдисон Сквер Гарден». В первом же матче в составе нового клуба Эвери оказался участником эпизода, который стал прологом к одному из его самых ярких перформансов на льду.

Во встрече с «Нью-Джерси» Шон после броска по воротам легендарного голкипера Мартина Бродера пытался затормозить, но не успел. В итоге и Эвери, и Бродер оказались на льду. После того как они поднялись на ноги, вратарь оттолкнул нападающего двумя руками. «Ах ты сука! Я же честно пытался затормозить», — описывал свои воспоминания Эвери в автобиографии, добавляя, что в завершении эпизода ударил вратаря клюшкой в солнечное сплетение.

У меня появилась новая миссия — разузнать все подробности личной жизни Мартина Бродера. Для нашей следующей встречи. Шон Эвери

То, что к следующей встрече Эвери узнал о личной жизни Бродера, его одновременно шокировало и дало огромный простор для фантазии. Оказалось, что вратарь «Нью-Джерси» завел роман с женой брата своей супруги. А потом и вовсе бросил семью с четырьмя детьми ради новой возлюбленной.

Это настолько низко, что не укладывается в голове. Какой-то извращенный уровень предательства. Шон Эвери

Во время новой встречи с Бродером Эвери сделал результативный пас на партнера по команде, а затем специально прокатился мимо вратаря и попросил указать место на трибуне, где сидит его новая пассия — Шон собирался послать ей воздушный поцелуй. Голкипер «Нью-Джерси» проигнорировал. Эвери еще несколько раз по ходу периода оказывался на пятачке перед Бродером и всякий раз напоминал ему о том, какой отвратительный поступок тот совершил. «Глаза Бродера стали красными, прямо под цвет его хоккейного свитера», — вспоминал Эвери.

Затем нападающий «Рейнджерс» перешел от слов к делу. Он встал на пятачке прямо перед вратарем «Нью-Джерси» и вытянул руки перед его лицом. Трибуны «Мэдисон Сквер Гарден» взревели — они никогда не видели ничего подобного в НХЛ. «Судья проехал мимо меня и потребовал прекратить эту фигню, иначе он даст мне две минуты. Я проорал в ответ: “За что”», — удивлялся канадец.

И действительно, удалять было не за что. То, что делал Эвери, не было запрещено правилами. Шон остался на льду и протолкнул шайбу в ворота между ног Бродера после паса Скотта Гомеса. Трибуны пришли в экстаз и скандировали фамилию канадца. Тогда он понял, что находится в нужной команде и очень любит Нью-Йорк.

Уже на следующий день НХЛ, даже не посоветовавшись с профсоюзом хоккеистов, внесла в правила пункт, который запрещал то, что делал Эвери. Этот пункт действует до сих пор, более того, называется правилом Шона Эвери. Сам хоккеист получил очередную порцию ненависти от болельщиков других команд и экспертов. Особенно радикален был известный хоккейный обозреватель Дон Черри: «Я знаю этого парня с самого детства. Что тут говорить, если ты идиот, то это уже навсегда, и тебя ничего не исправит».

«Я ненавидел это место с первого дня»

Несмотря на большую любовь Эвери к Нью-Йорку, ему пришлось очень скоро его покинуть. Временно, но он этого тогда не знал. После первого же неполного сезона в «Рейнджерс» Эвери отправился в Техас, в «Даллас Старс». Боссы «Нью-Йорка» дали понять, что не слишком заинтересованы в его услугах и не готовы нормально платить. В новом месте у Шона сразу не пошло — у него не складывались отношения с командой, ему не нравилось жить в Далласе.

Как же я ненавидел это место с первого дня! Скучал по временам, когда добирался до арены на метро в свежевыглаженном костюме от Prada и потертых ботинках. Шон Эвери

Именно в Далласе канадец отметился самым грязным публичным высказыванием, которое имело последствия. Перед матчем с «Калгари» он решил задеть хоккеиста этой команды, который на тот момент встречался с бывшей пассией Эвери — актрисой Элишой Катберт. Шон в интервью сказал, что игроки НХЛ взяли в привычку завязывать отношения с второсортными девушками, которых он уже использовал.

Поднялся скандал, «Даллас» разорвал контракт с канадцем, лига отправила его на принудительное лечение в клинику, где проходили психологическую реабилитацию наркоманы. Правда, условия в клинике были прекрасными, внешне она больше напоминала шикарную виллу с бассейном. Из лечения — только занятия с психологами.

Меньше чем через месяц Эвери вышел из клиники, признаваясь уже психологам от НХЛ, что стал более сознательным за этот период. Он оказался на драфте отказов НХЛ, с которого его забрал, о чудо, «Нью-Йорк Рейнджерс». Несмотря на то, что с тренером команды Джоном Тортореллой у Эвери были далеко не лучшие отношения. Торторелла еще до возвращения Шона в Нью-Йорк очень жестко прошелся по нему в одном интервью.

Таким придуркам не место в лиге. Джон Торторелла

«Рейнджерс» так и остались для Эвери последним клубом в карьере. С момента возвращения туда в 2008 году он провел в команде еще три неполных сезона. Всего канадец провел в НХЛ 12 лет. Он забросил 90 шайб, отдал 157 результативных передач и заработал 1533 минуты штрафа.

«Мог на любой вечеринке назвать девушке марку ее сумочки»

Еще во время хоккейной карьеры Шон удивил общественность и собственного отца — однажды в отпуске прошел стажировку в журнале Vogue. Он признавался, что стиль и мода всегда имели для него большое значение, и даже помнил, что началось это в девятилетнем возрасте, когда ему подарили первую пару кроссовок Nike.

Я мог на любой вечеринке назвать девушке и марку ее сумочки, и когда она впервые прошла показ. Люди офигевали с меня. Шон Эвери

Ничего удивительного, что после завершения хоккейной карьеры Эвери начал реализовывать себя в сфере медиа. Сначала, в 2014 году, по протоптанной многими спортсменами тропе он пришел в «Танцы со звездами». Правда, вылетел из соревнования уже на второй неделе. Шон также приглашали в роли судьи в проект «Подиум».

В ноябре 2014-го Эвери должен был дебютировать на Бродвее, но за два дня до премьеры переругался со всей труппой и отказался играть роль, которая была одной из главных. Автор пьесы заявила, что Шон — худший кошмар драматурга. На этом увлечение Эвери театром и киноиндустрией не закончилось. «Шекспир мог залезть в голову кого угодно. А я знаю в этом толк», — говорил бывший хоккеист.