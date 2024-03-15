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09:24 (мск), источник: Sport24

В Америке разбудили русского зверя! Гениальный Кучеров рвал и метал — набрал 5 очков, уничтожив команду Панарина

Чтобы Маккиннон с Макдэвидом не расслаблялись.

Тампа-Бэй
РейнджерсНХЛ: таблица и календарь
Источник: AP 2023

Российские поклонники хоккея в целом и Национальной хоккейной лиги в частности наверняка с особенными чувствами ждали очередной игровой день. Объяснение на поверхности: в ночь с четверга на пятницу по московскому времени друг против друга должны были сыграть два лучших русских бомбардира этого регулярного чемпионата — Никита Кучеров и Артемий Панарин. Зрелище, обещало быть особенным.

Хоккей

НХЛ 2023-2024
Неделя 23, 15.03.2024, 2:00

Тампа-Бэй6Рейнджерс3

Правда, было очевидно, что суперфорварды подойдут к этому противостоянию в разном настроении. «Рейнджерс» выиграли 14 матчей из последних 17, а Хлебушек больше 20 очков везет главному конкуренту в топе самых результативных игроков команды. А вот у «Тампы» на отрезке в 11 последних встреч значилось 6 поражений. При этом Кучеров, хоть и набирал стабильно очки, стал сильно уступать в гонке за «Арт Росс Трофи» Нэтану Маккиннону и Коннору Макдэвиду. Первый оторвался от россиянина на 8 баллов, второй до одного пункта сократил отставание от Куча, которое совсем недавно казалось неотыгрываемым. Оставалось узнать, как Никита отреагирует на эту ситуацию — захандрит или наоборот разозлится и будет максимальном мотивированным?

Матч в Тампе начался для хозяев отвратительно — в первом периоде соперник в два раза чаще бросал по воротам и к перерыву заработал заслуженное преимущество в две шайбы. Первую из них забросил Артемий Панарин, который классно разыграл выход «2 в 1» на пару с Винсентом Трочеком.

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В этот момент у Кучерова, кажется, и взыграло самолюбие. Примерно с середины второго игрового отрезка 86-й номер «Лайтнинг» стал летать по льду и просто уничтожать сильного соперника. Для начала «Молниям» надо было забить свой первый гол в этой игре, и Никита помог сделать это Брэйдену Поинту.

Момент получился особенным — голевая передача стала для российского гения 70-й в сезоне, он в третий раз в карьере добрался до этой крутой отметки. Столько же из действующих хоккеистов нет ни у кого, больше только у Коннора Макдэвида — 6.

До второго перерыва Куч заработал еще один ассист, а хозяева сравняли счет, но в самом начале третьей двадцатиминутки «Рейнджерс» снова вышли вперед. Впрочем, поймавшего кураж парня из Майкопа было уже не остановить. В течение 13 минут он успел:

  • отдать еще две голевые передачи
  • помочь Поинту оформить хет-трик
  • забить в пустые ворота
  • обеспечить «Тампе» победу со счетом 6:3.

Уникум!

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Кучеров в шестой раз за время игры в НХЛ набрал 5 очков за матч и вернулся в гонку за призом лучшему бомбардиру сезона. Прямо сейчас ситуация в ней выглядит так:

  1. Нэтан Маккиннон — 115 очков
  2. Никита Кучеров — 112 очков
  3. Коннор Макдэвид — 107 очков

При этом у «Колорадо» на одну игру больше, чем у «Тампы», и на три больше, чем у «Эдмонтона». Так что можно смело сказать — в этой зарубе самое интересное еще впереди. Но такого Кучерова, который сегодня расправился с «Рейнджерс» конкурентам точно стоит серьезно опасаться!

Автор: Артем Гаев

Тампа-Бэй
6:3
0:2, 2:0, 4:1
Рейнджерс
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