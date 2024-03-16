«Виннипег» всухую разгромил «Анахайм», а «Лос-Анджелес» — «Чикаго» в НХЛ

Встреча, прошедшая в пятницу в Виннипеге, завершилась со счетом 6:0 (1:0, 1:0, 4:0) в пользу хозяев. У победителей дубль оформил Тайлер Тоффоли (49-я и 52-я минуты), еще по шайбе забросили Кайл Коннор (17), Нейт Шмидт (28), Дилан Демело (45) и Мейсон Аплтон (60). Вратарь «Джетс» Лорана Броссуа оформил свой пятый шатаут в карьере в НХЛ.
Наместников не отметился результативными действиями, а в концовке матча заработал дисциплинарный штраф (2+10 минут). Российский игрок гостей Павел Минтюков также ушел со льда без результативных баллов.
В другом матче дня хоккеисты «Лос-Анджелес Кингз» на выезде также всухую разгромили «Чикаго Блэкхокс» со счетом 5:0 (4:0, 1:0, 0:0). У победителей дубль сделал Анже Копитар (9 и 15), еще по шайбе забросили Пьер-Люк Дюбуа (4), Алекс Лаферрьер (6) и Джордан Спэнс (23). Голкипер Кэм Талбот сделал 3-й в сезоне и 31-й в карьере шатаут. Российский защитник «Кингз» Владислав Гавриков результативными действиями не отметился.