«Виннипег» всухую разгромил «Анахайм», а «Лос-Анджелес» — «Чикаго» в НХЛ

Встреча, прошедшая в пятницу в Виннипеге, завершилась со счетом 6:0 (1:0, 1:0, 4:0) в пользу хозяев. У победителей дубль оформил Тайлер Тоффоли (49-я и 52-я минуты), еще по шайбе забросили Кайл Коннор (17), Нейт Шмидт (28), Дилан Демело (45) и Мейсон Аплтон (60). Вратарь «Джетс» Лорана Броссуа оформил свой пятый шатаут в карьере в НХЛ.

Наместников не отметился результативными действиями, а в концовке матча заработал дисциплинарный штраф (2+10 минут). Российский игрок гостей Павел Минтюков также ушел со льда без результативных баллов.