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10:57 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Виннипег» всухую разгромил «Анахайм», а «Лос-Анджелес» — «Чикаго» в НХЛ

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Клуб «Виннипег Джетс», за который выступает российский форвард Владислав Наместников, всухую разгромил на своем льду «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Виннипег
Анахайм
Лос-Анджелес
ЧикагоНХЛ: таблица и календарь
Источник: Reuters

Встреча, прошедшая в пятницу в Виннипеге, завершилась со счетом 6:0 (1:0, 1:0, 4:0) в пользу хозяев. У победителей дубль оформил Тайлер Тоффоли (49-я и 52-я минуты), еще по шайбе забросили Кайл Коннор (17), Нейт Шмидт (28), Дилан Демело (45) и Мейсон Аплтон (60). Вратарь «Джетс» Лорана Броссуа оформил свой пятый шатаут в карьере в НХЛ.

Наместников не отметился результативными действиями, а в концовке матча заработал дисциплинарный штраф (2+10 минут). Российский игрок гостей Павел Минтюков также ушел со льда без результативных баллов.

В другом матче дня хоккеисты «Лос-Анджелес Кингз» на выезде также всухую разгромили «Чикаго Блэкхокс» со счетом 5:0 (4:0, 1:0, 0:0). У победителей дубль сделал Анже Копитар (9 и 15), еще по шайбе забросили Пьер-Люк Дюбуа (4), Алекс Лаферрьер (6) и Джордан Спэнс (23). Голкипер Кэм Талбот сделал 3-й в сезоне и 31-й в карьере шатаут. Российский защитник «Кингз» Владислав Гавриков результативными действиями не отметился.

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