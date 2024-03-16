Тренер «Миннесоты» оценил дебют Хуснутдинова: Умный игрок, был хорош во многих аспектах

«Действительно отличная игра для него. Он продемонстрировал то, в чем действительно хорош. Он выиграл несколько важных вбрасываний.



Он, безусловно, умный игрок и понимает, как играть без шайбы. На протяжении всей игры он блокировал броски, думаю, он был хорош во многих аспектах игры.



Вероятно, во втором периоде он чувствовал себя наиболее комфортно, было больше касаний шайбы. Было заметно, как он может помогать в атаке. Так что я действительно рад за него.



Думаю, это была хорошая первая игра. Мы смогли одержать победу, он провел несколько хороших минут, и я подумал, что в целом звено с Фолиньо и Годро было очень хорошо. Приятно видеть это», — цитирует Хайнса The Hockey News.