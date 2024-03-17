Панарин сделал 500-ю голевую передачу в НХЛ

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ТАСС, 17 марта. Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин сделал 500-ю результативную передачу в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Форвард забросил две шайбы и сделал три голевых паса в игре с «Питтсбургом» (7:4).

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456240804&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Третий результативный пас россиянина стал для него 500-м в регулярных чемпионатах НХЛ. Россиянин провел 657-й матч. Среди действующих игроков быстрее него отметки в 500 передач достигали канадцы Конор Макдэвид (527 игр) и Сидни Кросби (554).

В текущем сезоне на счету Панарина стало 38 заброшенных шайб и 55 результативные передачи в 67 играх. В регулярном чемпионате команды проведут по 82 матча. Личный рекорд результативности за один регулярный чемпионат Панарин установил в сезоне-2021/22, когда набрал 96 (22 заброшенные шайбы + 74 голевые передачи) очков. В прошлом сезоне на счету россиянина было 92 (29+63) очка.

Панарину 32 года, он выступает за «Рейнджерс» с 2019 года. Ранее в НХЛ играл за «Коламбус» и «Чикаго», в Континентальной хоккейной лиге выступал за петербургский СКА, казанский «Ак Барс» и подмосковный «Витязь». В составе сборной России нападающий становился серебряным (2015) и дважды бронзовым (2016, 2017) призером чемпионатов мира.