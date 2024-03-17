Панарин уже круче Овечкина! Россиянин мчит к сотне очков за сезон

Артемий Панарин — особенный хоккеист. Таких, как он, во всем мире можно пересчитать по пальцам. То, как Хлебушек видит, чувствует и даже рисует игру на ледовой площадке, выделяет россиянина среди десятков других мастеровитых игроков высшего класса.

В новый сезон Национальной хоккейной лиги российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» ворвался, что называется, с места в карьер. С первого же матча регулярного чемпионата Артемий принялся делать то, чего от него ждут все болельщики одного из богатейших клубов планеты. И что самое главное — Панарин на протяжении всей «регулярки» отличается стабильностью и проводит чемпионат без очевидных «просадок». Все идет к тому, что россиянин наконец-то доберется до одного из главных достижений в своей карьере. Еще никогда ранее Артемий не набирал 100 очков за сезон: ни в КХЛ, ни в НХЛ. Теперь же до заветной отметки остается совсем немного, а именно — семь баллов.

На данный момент в активе россиянина 93 очка. Отметку 90 очков и более Артемий достиг и преодолел уже четвертый раз в карьере в НХЛ и третий — подряд. Все четыре сезона с 90 баллами за одну «регулярку» он провел в составе «Рейнджерс». Так много столь результативных сезонов за всю историю клуба не было ни у кого. Этот рекорд закреплен за Панариным.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&id=456240805&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В сегодняшней игре против «Питтсбург Пингвинз» Хлебушек продемонстрировал настоящий мастер-класс и сделал огромный шаг к исторической сотне. За один матч Панарин набрал аж пять очков! Подобной результативностью Артемий отметился уже пятый раз за карьеру. Среди всех российских хоккеистов в истории больше матчей с пятью очками за игру провели только Евгений Малкин (8), Александр Могильный (7) и Никита Кучеров (6). Тот же Александр Овечкин, оформивший уйму самых разных рекордов, лишь в четырех играх набрал по пять баллов.

Яркую «пятерку» в матче с «Питтсбургом» Панарин оформил благодаря двум голам и трем результативным передачам. Ассистентский хет-трик принес Артемию еще одно историческое достижение — 500 пасов за карьеру в чемпионатах НХЛ. Хлебушек стал только десятым российским хоккеистом за всю историю лиги, кому удалось добраться до этой отметки. Ранее этот барьер покорился Евгению Малкину, Сергею Федорову, Александру Овечкину, Сергею Зубов, Павлу Дацюку, Алексею Ковалеву, Сергею Гончару, Александру Могильному и Никите Кучерову. Великая компания.

До конца регулярного чемпионата у «Рейнджерс» осталось еще 15 матчей. Клуб продолжает борьбу за победу в Восточной конференции, практически обеспечил себе первое место в Столичном дивизионе и вполне может себе позволить по пути к плей-офф заняться решением второстепенных задач. Например, чтобы довести Панарина до той самой сотни очков. По текущему графику россиянин эту отметку преодолеет с большим запасом и сделает серьезную заявку на победу в номинации на «Харт Трофи». Артемий заслуживает быть признанным самым ценным игроком регулярного сезона не меньше Натана Маккиннона, Никиты Кучерова и Остона Мэттьюса.