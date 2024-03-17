Нападающий «Тампы» Кучеров набрал два очка в победном матче НХЛ с «Флоридой»
Российский форвард уступает два очка лидеру гонки бомбардиров текущего сезона.
Российский форвард уступает два очка лидеру гонки бомбардиров текущего сезона.
ТАСС, 17 марта. «Тампа» победила «Флориду» со счетом 5:3 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Стивен Стэмкос (1-я и 27-я минуты), Майки Эйссимонт (14), Даррен Рэддиш (24) и Никита Кучеров (59). У проигравших отличились Мэттью Ткачук (29) и Сэм Райнхарт (32, 57). Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 47 бросков из 50 и был признан второй звездой прошедшей встречи. Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский совершил 11 сейвов.
Кучеров также записал на свой счет результативный пас и довел количество набранных очков в регулярном чемпионате до 114 (40 голов + 74 передачи). Россиянин приблизился к канадскому нападающему «Колорадо» Натану Маккиннону (116 очков), который сегодня набрал лишь одно очко за голевую передачу в матче с «Эдмонтоном» (3:2 ОТ). Кучеров в третий раз забросил минимум 40 шайб по ходу регулярного чемпионата, в составе «Тампы» больше подобных сезонов только у Стэмкоса (6).
«Флорида» занимает второе место в турнирной таблице Атлантического дивизиона, набрав 94 очка в 68 матчах. «Тампа», одержавшая третью победу подряд, располагается на четвертой позиции с 78 очками после 67 игр. В следующем матче «Флорида» примет «Нэшвилл» 22 марта. «Тампа» 20 марта встретится на выезде с действующим обладателем Кубка Стэнли «Вегасом».
В других матчах игрового дня «Аризона» дома обыграла «Нью-Джерси» (4:1), «Монреаль» в гостях уступил «Калгари» (2:5), «Даллас» в родных стенах победил «Лос-Анджелес» (4:1), «Бостон» на своей площадке был сильнее «Филадельфии» (6:5), передачей отметился защитник гостей Егор Замула. «Миннесота» в гостях проиграла «Сент-Луису» (2:3 Б), в составе проигравшей команды гол и передача в активе форварда Кирилла Капризова.
«Коламбус» дома был сильнее «Сан-Хосе» (4:2), у хозяев результативный пас на счету защитника Ивана Проворова, вратарь Даниил Тарасов отразил 39 бросков из 41 и был признан первой звездой встречи. «Каролина» в гостях победила «Торонто» (5:4 Б), у победителей передача в активе нападающего Евгения Кузнецова, голкиперы Петр Кочетков («Каролина») и Илья Самсонов («Торонто») отразили по 36 бросков.