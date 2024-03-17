Нападающий «Тампы» Кучеров набрал два очка в победном матче НХЛ с «Флоридой»

Хоккей НХЛ 2023-2024 Неделя 23, 17.03.2024, 1:00 Флорида 3 Тампа-Бэй 5

ТАСС, 17 марта. «Тампа» победила «Флориду» со счетом 5:3 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Стивен Стэмкос (1-я и 27-я минуты), Майки Эйссимонт (14), Даррен Рэддиш (24) и Никита Кучеров (59). У проигравших отличились Мэттью Ткачук (29) и Сэм Райнхарт (32, 57). Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 47 бросков из 50 и был признан второй звездой прошедшей встречи. Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский совершил 11 сейвов.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456240807&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Кучеров также записал на свой счет результативный пас и довел количество набранных очков в регулярном чемпионате до 114 (40 голов + 74 передачи). Россиянин приблизился к канадскому нападающему «Колорадо» Натану Маккиннону (116 очков), который сегодня набрал лишь одно очко за голевую передачу в матче с «Эдмонтоном» (3:2 ОТ). Кучеров в третий раз забросил минимум 40 шайб по ходу регулярного чемпионата, в составе «Тампы» больше подобных сезонов только у Стэмкоса (6).

Хоккей НХЛ 2023-2024 Неделя 23, 17.03.2024, 3:00 Сент-Луис 3 Миннесота 2 Б

«Флорида» занимает второе место в турнирной таблице Атлантического дивизиона, набрав 94 очка в 68 матчах. «Тампа», одержавшая третью победу подряд, располагается на четвертой позиции с 78 очками после 67 игр. В следующем матче «Флорида» примет «Нэшвилл» 22 марта. «Тампа» 20 марта встретится на выезде с действующим обладателем Кубка Стэнли «Вегасом».

В других матчах игрового дня «Аризона» дома обыграла «Нью-Джерси» (4:1), «Монреаль» в гостях уступил «Калгари» (2:5), «Даллас» в родных стенах победил «Лос-Анджелес» (4:1), «Бостон» на своей площадке был сильнее «Филадельфии» (6:5), передачей отметился защитник гостей Егор Замула. «Миннесота» в гостях проиграла «Сент-Луису» (2:3 Б), в составе проигравшей команды гол и передача в активе форварда Кирилла Капризова.

Хоккей НХЛ 2023-2024 Неделя 23, 17.03.2024, 2:00 Коламбус 4 Сан-Хосе 2