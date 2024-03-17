Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до 53 шайб

ТАСС, 17 марта. «Вашингтон» обыграл «Ванкувер» со счетом 2:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

У победителей заброшенными шайбами отметились Том Уилсон (27-я минута) и Александр Овечкин (28). У проигравших гол на счету Брока Босера (2). Российский нападающий «Вашингтона» Иван Мирошниченко, защитник Александр Алексеев и форвард «Ванкувера» Илья Михаеев сделали по результативной передаче.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456240806&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Овечкин забросил 841-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ, по этому показателю он уступает только канадцу Уэйну Гретцки (894). Также капитан «Вашингтона» забил 127-й победный гол, в этом списке российский нападающий также располагается на второй позиции. Рекордсменом НХЛ является чешский форвард Яромир Ягр (135).