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08:29 (мск), источник: ТАСС

Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до 53 шайб

Российский форвард «Вашингтона» забил победный гол в матче с «Ванкувером».

Вашингтон
ВанкуверНХЛ: таблица и календарь
Источник: Reuters

ТАСС, 17 марта. «Вашингтон» обыграл «Ванкувер» со счетом 2:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

У победителей заброшенными шайбами отметились Том Уилсон (27-я минута) и Александр Овечкин (28). У проигравших гол на счету Брока Босера (2). Российский нападающий «Вашингтона» Иван Мирошниченко, защитник Александр Алексеев и форвард «Ванкувера» Илья Михаеев сделали по результативной передаче.

Во время загрузки произошла ошибка.

Овечкин забросил 841-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ, по этому показателю он уступает только канадцу Уэйну Гретцки (894). Также капитан «Вашингтона» забил 127-й победный гол, в этом списке российский нападающий также располагается на второй позиции. Рекордсменом НХЛ является чешский форвард Яромир Ягр (135).

«Ванкувер» возглавляет турнирную таблицу Тихоокеанского дивизиона с 92 очками по итогам 68 матчей. «Вашингтон» идет четвертым в Столичном дивизионе, набрав 73 очка в 66 играх. В следующем матче «Вашингтон» встретится на выезде с «Калгари» 19 марта, «Ванкувер» днем позднее примет «Баффало».

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