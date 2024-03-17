Капризов снова в одиночку тащит «Миннесоту». Российской звезде нужна помощь

«Сент-Луис» и «Миннесота» — прямые конкуренты за место в плей-офф. Перед очным матчем «Уайлд» и «Блюз» занимали девятое и десятое место в Западной конференции соответственно.

Хоккей НХЛ 2023-2024 Неделя 23, 17.03.2024, 3:00 Сент-Луис 3 Миннесота 2 Б

«Миннесота» точно не была бы так высоко в турнирной таблице, если бы не игра Кирилла Капризова. К сегодняшней встрече россиянин подходил с серией из шести матчей подряд с очками. В них он забросил 8 шайб и сделал 3 результативные передачи. Сегодня Капризов в очередной раз вытащил команду.

«Сент-Луис» в начале встречи был лучше и закономерно открыл счет. «Блюз» так удачно разыграли большинство, что Джордану Кайру оставалось только попасть в пустой угол, с чем он успешно и справился.

В начале третьего периода Брейден Шенн удвоил преимущество «Сент-Луиса», прошив мощным броском Марка-Андре Флери. По тому, как шел матч, невозможно было представить, что «Миннесота» еще может за что-то зацепиться. Но команду, в которой играет Кирилл Капризов, никогда нельзя списывать со счетов.

Сначала россиянин воспользовался ошибкой Карла Болдука, потерявшего равновесие при попытке вывести шайбу из зоны, и вывел Марко Росси на рандеву с Джорданом Биннингтоном. Молодой форвард успешно переиграл своего оппонента, закинув ему шайбу между ног.

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В концовке матча Капризов уже отличился сам. Матс Цукарелло нашел отличной передачей россиянина на дальней штанге, а Кирилл этот прострел успешно замкнул, сравняв счет в матче.

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Овертайм не вышел богатым на события. Если в матче с «Нэшвиллом» тренер «Миннесоты» рискнул, заменив вратаря на четвертого полевого, то в этот раз он так делать уже не стал. Хотя в игре с «Предаторс» это принесло плоды.

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В серии буллитов сильнее оказался «Сент-Луис», который после этой победы обошел по потерянным очкам «Миннесоту». У «Уайлд» сейчас 74 очка в 68 матчах, а у «Блюз» — 73 очка в 67 матчах. При этом попасть в плей-офф обеим командам будет крайне трудно — место второго уайлд-карда занимает действущий обладатель Кубка Стэнли «Вегас», прилично усилившийся на дедлайне.