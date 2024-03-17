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09:08 (мск), источник: Sport24

Овечкин забил и сохранил надежды на плей-офф! Русский снайпер не хочет в отпуск — к верблюдам он уже съездил

А Мирошниченко получил награду за старания.

Ванкувер
ВашингтонНХЛ: таблица и календарь
Источник: Reuters

Матч «Вашингтона» в гостях против «Ванкувер Кэнакс» вряд ли можно назвать очень уж интересным. Команды играли достаточно осторожно, большого количества голов зрители не увидели (1:2), но это вполне объяснимо тем, что необходимость набирать очки была крайне высока дл обоих клубов. Для российских болельщиков «Столичных» важным фактом стал 10-й матч в НХЛ для новичка Ивана Мирошниченко, который означал то, что россиянин официально стал профессионалом: вступил в силу его первый год контракта на уровне НХЛ.

Хоккей

НХЛ 2023-2024
Неделя 23, 17.03.2024, 5:00

Ванкувер1Вашингтон2

Это не гарантирует Ивану дальнейшего места в основе, но уже говорит о доверии со стороны руководства и тренерского штаба, который не стал экономить копейки под потолком зарплат, а предпочел оставить форварда в команде для дальнейшего прогресса. Мирошниченко отплатил за это набранным очком — голевой передачей на Тома Уилсона, который сравнял счет в середине второго периода.

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Ну, а спустя две минуты пришло время Александра Овечкина. Русский капитан «Вашингтона» оформил свою 19-ю шайбу в регулярном чемпионате, и теперь отставание от «вечного» рекорда Уэйна Гретцки сократилось до 53 голов. Но для самого Ови куда важнее был тот факт, что гол стал победным и может иметь очень приятные последствия для «Кэпиталз», когда дело зайдет попадании в плей-офф.

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Отставание от кубковой зоны теперь составляет всего 1 очко. А по потерянным баллам «Вашингтон» и вовсе попадает в восьмерку, поскольку имеет один матч в запасе по сравнению с «Детройтом», который идет последним среди потенциальных участников плей-офф.

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Воистину, Овечкин не зря съездил отдохнуть на юга в январе, когда проходил Матч всех звезд, а у команды была недельная пауза. Тот небольшой отдых придал Александру необходимой энергии, и всю весеннюю часть регулярного чемпионата Ови провел на гораздо более высоком уровне. За 16 матчей до конца регулярки у «Вашингтона» остаются высокие шансы на попадание в плей-офф, так что теперь все зависит от самих «Столичных».

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«Так, я начинаю в это верить. Это был не тот матч, который “Вашингтон” должен был выигрывать, но это случилось. До матча шансы составляли примерно 40%, но все остальные соперники играют нестабильно, а “Детройт” только вышел из пике. Так что посмотрим», — отметил обозреватель Russian Machine Never Breaks Питер Хассетт.

Автор: Максим Замятин

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