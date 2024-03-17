Панарина признали первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге
Форвард «Рейнджерс» набрал пять очков в матче с «Питтсбургом».
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Форвард «Рейнджерс» набрал пять очков в матче с «Питтсбургом».
ТАСС, 17 марта. Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин признан первой звездой прошедшего игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщила пресс-служба НХЛ.
В гостевом матче регулярного чемпионата против «Питтсбурга» (7:4) Панарин забросил две шайбы и сделал три результативные передачи. Россиянин в четвертый раз преодолел отметку в 90 очков за сезон в составе «Рейнджерс» и установил клубный рекорд по этому показателю. Также Панарин добрался до отметки в 500 результативных передач в регулярных чемпионатах НХЛ, став десятым игроком среди россиян по этому показателю.
Второй звездой признали американского нападающего «Оттавы» Брэди Ткачука, который в гостевой игре с «Нью-Йорк Айлендерс» (4:3 ОТ) оформил хет-трик. Третьей звездой стал канадский форвард «Тампы» Стивен Стэмкос, который отличился двумя голами и двумя передачами в выездной встрече с «Флоридой» (5:3).