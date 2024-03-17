Панарина признали первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге

В гостевом матче регулярного чемпионата против «Питтсбурга» (7:4) Панарин забросил две шайбы и сделал три результативные передачи. Россиянин в четвертый раз преодолел отметку в 90 очков за сезон в составе «Рейнджерс» и установил клубный рекорд по этому показателю. Также Панарин добрался до отметки в 500 результативных передач в регулярных чемпионатах НХЛ, став десятым игроком среди россиян по этому показателю.