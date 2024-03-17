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12:41 (мск), источник: Sport24

Георгиев первым из вратарей НХЛ выиграл 35 матчей в этом сезоне

Российский вратарь Александр Георгиев помог «Колорадо» одолеть «Эдмонтон» (3:2 ОТ) в матче НХЛ.

Эдмонтон
КолорадоНХЛ: таблица и календарь
Источник: Reuters

28-летний голкипер отразил 32 броска из 34.

Эта победа стала для Георгиева 35-й в текущем сезоне, он достиг этой отметки первым в НХЛ.

Георгиев в регулярном чемпионате-2023/24 отражает 90,2% бросков. Пропуская в среднем 2,83 гола за игру.

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Эдмонтон
2:3ОТ
0:0, 0:1, 2:1
Колорадо
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