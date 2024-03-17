Главный тренер «Монреаля» покинул клуб на неопределенное время по семейным обстоятельствам

«Это были эмоциональные 24 часа, когда он покинул клуб по семейным обстоятельствам. Безусловно, Мартен является нашим лидером, и это так же эмоционально отразилось и на игроках и персонале нашей команды. Сегодня, мы потеряли частичку себя, но постараемся с этим справиться. Ребята показали, как им дорог Мартен», — цитирует Летовски пресс-служба клуба.