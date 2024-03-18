Вездесущий Панарин. Испортил вечер Сорокину, выпил сок у журналиста и помог Овечкину | Источник: USA Today Sports

Главный тренер «Рейнджерс» Питер Лавиолетт разделил нагрузку между голкиперами на игры в формате бэк-ту-бэк. В матче с «Айлендерс» после победы над «Питтсбургом» с Джонатаном Куиком мы увидели дуэль русских вратарей — Игорь Шестеркин против Ильи Сорокина. Каждый из них играет неровно, если анализировать весь сезон. По статистике они далеки от ведущих позиций в лиге и не значатся в списках претендентов на «Везину Трофи». Чем ближе плей-офф, тем важнее для команд, чтобы вратари играли стабильно и помогали решать текущие задачи. Для «Рейнджерс» это борьба за лидерство в конференции. Для «Айлендерс» — сохранения места в зоне плей-офф.

Битва за Нью-Йорк началась с преимуществом «Рейнджерс», которые не использовали свои моменты в первом периоде. Почти двукратный перевес по броскам ни к чему не привел — Сорокин подстраховал партнеров. Команда Питера Лавиолетта входит в лидеры лиги по реализации большинства, но первая (и единственная) попытка в сегодняшнем матче явно не задалась. «Рейнджерс» попались на потере в своей зоне и позволили Броку Нельсону с Бо Хорватом разорвать Шестеркина поперечной передачей.

Хозяева правильно отреагировали на пропущенный гол и во втором периоде оперативно отыгрались. Джек Рослович, недавно обменянный из «Коламбуса», набрал третье очко за новый клуб. Американец вывел на пушечный бросок Мику Зибанежада, который буквально расстрелял Сорокина. Во втором периоде Илья откровенно не выручил, пропустив 3 шайбы с 11 бросков. И если в моменте с голом шведа голкипера оставили под расстрел, то Уилл Куилль и Джонни Бродзински забили Сорокину бросками под ловушку. От вратаря такого уровня ждешь более надежной игры в важные моменты. Илья не проваливался, но и не выручил партнеров.

«Рейнджерс» лучше начали и третий период. Каапо Какко отгрузил Сорокину четвертый гол и сделал преимущество команды Лавиолетта более комфортным. Не ушел без очередных очков сегодня и Артемий Панарин. Лидер «Бродвейцев» приближается к личному рекорду результативности в НХЛ. После роскошной передачи на Алекса Лафренье россиянин набрал 94-е (38+56) очко. Панарин отметился не только на льду. В паузе Артемий ухитрился отпить сок у комментатора, который работает между скамейками. Забавный момент быстро разлетелся по социальным сетям. Украденный напиток помог нападающему: через несколько минут он ассистировал Лафренье, который поставил жирную точку в матче.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456240816&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Победа «Рейнджерс» явно порадовала «Вашингтон» — прямого конкурента «Айлендерс» за плей-офф. Последние результаты «Айлс» не добавляют оптимизма в гонке за кубковую восьмерку. «Островитяне» проиграли четвертый матч подряд. Теперь «Кэпиталз» опережают команду Патрика Руа по потерянным очкам. Концовка регулярного чемпионата обещает горячую борьбу за выход в плей-офф.