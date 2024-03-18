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22:48 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Кучеров признан первой звездой недели в НХЛ

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров признан первой звездой недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщается на сайте турнира.

Тампа-Бэй
Чикаго
МиннесотаНХЛ: таблица и календарь
Источник: НХЛ

В двух матчах прошедшей недели Кучеров записал в свой актив 7 очков (2 гола и 5 результативных передач). В игре с «Нью-Йорк Рейнджерс» (6:3) он шестой раз в карьере набрал пять баллов (1+4) в регулярных чемпионатах НХЛ. В матче с «Флоридой» (5:3) он отметился голом и результативной передачей.

Второй звездой недели лига признала форварда Коннора Бедарда, который помог «Чикаго Блэкхокс» выиграть два из трех матчей недели. Канадец оформил 7 очков (2+5).

Третьей звездой стал голкипер «Миннесоты» Марк-Андре Флёри, который выиграл два из трех матчей. Он отметился одним шатаутом и в среднем отражал 96,1% бросков.

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