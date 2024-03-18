Кучеров признан первой звездой недели в НХЛ

В двух матчах прошедшей недели Кучеров записал в свой актив 7 очков (2 гола и 5 результативных передач). В игре с «Нью-Йорк Рейнджерс» (6:3) он шестой раз в карьере набрал пять баллов (1+4) в регулярных чемпионатах НХЛ. В матче с «Флоридой» (5:3) он отметился голом и результативной передачей.