Кучеров признан первой звездой недели в НХЛ
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров признан первой звездой недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщается на сайте турнира.
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров признан первой звездой недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщается на сайте турнира.
В двух матчах прошедшей недели Кучеров записал в свой актив 7 очков (2 гола и 5 результативных передач). В игре с «Нью-Йорк Рейнджерс» (6:3) он шестой раз в карьере набрал пять баллов (1+4) в регулярных чемпионатах НХЛ. В матче с «Флоридой» (5:3) он отметился голом и результативной передачей.
Второй звездой недели лига признала форварда Коннора Бедарда, который помог «Чикаго Блэкхокс» выиграть два из трех матчей недели. Канадец оформил 7 очков (2+5).
Третьей звездой стал голкипер «Миннесоты» Марк-Андре Флёри, который выиграл два из трех матчей. Он отметился одним шатаутом и в среднем отражал 96,1% бросков.