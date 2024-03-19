Овечкин неудержим! Сделал дубль и тащит «Вашингтон» в плей-офф

Вашингтон«после победы над “Флеймз” забрался в кубковую восьмерку Восточной конференции, обойдя “Детройт”, выглядящий совсем неубедительно с 8 поражениями в 9 матчах в марте. Еще несколько недель назад такой расклад мало кто предполагал.

У «Калгари» есть еще 14 игр, чтобы добраться до заветной восьмерки, но перед ним «Миннесота» с неугомонным Капризовым и «Сент-Луис» с тремя победами в трех последних домашних играх.

Первый период был равным, небольшое преимущество по броскам было у «Флеймз». И тут стоит отметить 30-летнего вратаря «Кэпиталз» Чарли Линдгрена, который здорово смотрелся и подтаскивал свою команду.

Во втором игровом отрезке «Вашингтон» выглядел намного лучше. «Кэпиталз» нейтрализовали два большинства соперника и дважды забили в формате «5 на 4» — оба раза в меньшинстве «Калгари» оставил Брэйдан Пачал.

Александр Овечкин увеличил отрыв «Кэпиталз» во втором периоде, забив не из своего обычного «офиса», а в классической атаке с ходу: Уилсон оставил Пачиоретти, тот набросил, и Овечкин сыграл на подставлении.

Второе удаление Пачала также было реализовано. В этот раз Овечкин забил со своей привычной точки. 843-я шайба, до рекорда Гретцки — 51.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456240836&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В третьем периоде «Вашингтон» стал откровенно играть на удержание, отбрасывая шайбу и даже не пытаясь обострять. «Калгари» смог сократить отставание до двух голов, забив после выигранного вбрасывания — Маккензи Уигар прямым броском с синей линии попал точно над плечом Линдгрена. На этом заброшенные шайбы хозяев закончились. «Вашингтон» больше не позволил сопернику забить, а точку в матче поставил Том Уилсон, попавший в пустые ворота на последних минутах.

У «Флеймз» здорово смотрелся в этой встрече Мироманов, которого выменяли перед дедлайном. Защитник здорово подключался в атаку и помогал команде в обороне, а вот Кузьменко почти не был заметен на площадке. Форвард, вернувшийся в прошлом матче после травмы, провел больше 17 минут на льду и не нанес ни одного броска в створ ворот.

Для «столичных» это была заключительная игра пятиматчевой выездной серии, в которой они забрали 3 победы. Получится ли у Овечкина затащить команду в плей-офф? Более серьезно из конкурентов стоит воспринимать даже не «Детройт», сдавший после травмы Ларкина, а «Айлендерс». Но «Вашингтон» однозначно достоин похвалы. Когда всем казалось, что команда уходит в перезагрузку и ни на что не претендует, она внезапно ожила.