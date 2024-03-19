Главный тренер «Вашингтона» Карбери оценил дубль Овечкина в ворота «Калгари»

«Стабильность… Не только в плане результативности, но и в том, что он вынослив и способен играть матч за матчем все эти годы. Рад за него. Он забил свои 20-й и 21-й голы, и они были очень важны. Нам сегодня нужна была каждая частичка этих двух шайб», — приводит слова Карбери официальный сайт Национальной хоккейной лиги.