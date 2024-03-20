Кучеров превзошел дерзкого канадца. Русский герой снова лучший в Америке

Одна из главных интриг регулярного сезона Национальной хоккейной лиги — кому достанутся «Харт Трофи» и «Арт Росс Трофи». И если судьбу приза самому ценному игроку чемпионата определят североамериканские журналисты на основе своих субъективных взглядов и мнений, то с наградой лучшему бомбардиру «регулярки» все просто и прозрачно. В этой номинации решают цифры.

С самого начала сезона в споре о том, кто наберет больше всех очков, по сути участвовали только двое: российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров и канадский форвард «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон. Кучеров на протяжении большей части чемпионата нес за собой звание лидера гонки, но в начале марта свои позиции слегка отдал и позволил дерзкому канадцу обойти себя. Тут как тут оказался еще один представитель Канады Коннор Макдэвид, который достаточно близко подобрался к Кучерову.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456240846&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

И хоть сам Никита регулярно говорит о том, что на свою личную статистику он не обращает никакого внимания, вряд ли его текущее соперничество не подстегивает. Просто цифры: стоило Макдэвиду вплотную приблизиться к россиянину, как тот всего лишь за три матча набрал 11 очков (3 гола и 8 передач), попутно став первой звездой минувшей игровой недели.

В сегодняшнем матче Кучеров устроил очередную феерию. Его «Тампа» в гостях одолела действующего чемпиона НХЛ «Вегас Голден Найтс» и добыла важную победу в борьбе за место в плей-офф. Причем «Лайтнинг» начали встречу с пропущенной шайбы на второй минуте, но впоследствии трижды выходили вперед и увеличили свое преимущество в концовке. 5:3 — в четырех голах из пяти участие принял именно Кучеров. Сначала российский суперфорвард отметился тремя голевыми передачами и оформил свой седьмой ассистентский хет-трик в сезоне, а затем отличился голом в пустые ворота. Тренерский штаб «Вегаса» пытался его оспорить, но безуспешно.

Благодаря голу в ворота «Голден Найтс» Кучеров довел общее число своих шайб в текущей «регулярке» до 41. Таким образом, Никита повторил личный снайперский рекорд — в легендарном сезоне-2018/19 россиянин также забросил 41 шайбу и суммарно набрал рекордные для всего российского хоккея в НХЛ 128 очков. Сейчас же в активе у Куча 118 баллов. Нет никаких сомнений, что собственный рекорд он повторит и даже сильно превзойдет.

Что касается бомбардирской гонки, то на текущий момент ситуация следующая:

Кучеров — 118 очков (41+77) Маккиннон — 117 (42+75) Макдэвид — 108 (26+82)

В запасе у Кучерова имеется еще 14 матчей чемпионата, у Маккиннона — 13. В этом плане Макдэвид находится чуть в более выгодной позиции: у его «Эдмонтона» до конца «регулярки» еще 16 игр. Учитывая график, по которому идут все трое бомбардира, судьба «Арт Росс Трофи» явно определится в самых последних матчах чемпионата. При этом даже нельзя исключать ситуации, при которой лидеры завершат первенство с одинаковым количеством очков. В таком случае приз достанется игроку, забросившему больше шайб. Если и этот показатель одинаковый, то трофей будет вручен хоккеисту, который провел меньше игр. Если же и по данному компоненту не окажется разницы, то «Арт Росс» заберет игрок, отличившийся своим первом голом в сезоне раньше конкурентов. И в этой позиции лидерство Кучерова неоспоримо — Никита в принципе является автором первой шайбы сезона-2023/24. Верим, что россиянин окажется первым по итогам и бомбардирской гонки.