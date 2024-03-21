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01:01 (мск), источник: Чемпионат.com

«Сейчас для нас важна каждая игра». Овечкин — о борьбе «Вашингтона» за плей-офф НХЛ

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин заявил, что сейчас в НХЛ идут самые важные матчи регулярного чемпионата, когда все команды борются за попадание в плей-офф.

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«Каждая игра для нас сейчас самая важная. Вы можете увидеть, что происходит сейчас в турнирной таблице. Иногда наша команда выигрывает, иногда проигрывает. Нам просто нужно подтолкнуть себя. Неважно, как будут играть разные команды, нам просто нужно набирать очки во всех матчах. Это весёлое время года. Вот почему мы тренируемся и играем в хоккей, чтобы почувствовать такую атмосферу. Я надеюсь, что фанаты поддержат нас, они будут громкими сегодня вечером и подстегнут нас к победе», — цитирует Овечкина RMNB.

Следующий матч «Вашингтон» проведёт с «Торонто» в ночь на 21 марта в 02:30 мск. На данный момент «Кэпиталз» отстают от зоны плей-офф на одно очко.

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