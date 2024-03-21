Овечкин пожелал американцу побить его рекорд. А сам устремился за Гретцки

После затяжной выездной серии, в рамках которой «Вашингтон Кэпиталз» одержали три победы из пяти возможных и заметно улучшили свое положение в рамках борьбы за попадание в плей-офф, хоккеисты столичного клуба вернулись домой, где их сразу же ожидала встреча с «Торонто Мейпл Лифс». Матчи «Кэпс» с «листьями» известны своей результативностью. Последний раз менее пяти шайб за игру на двоих команды забросили более шести лет. С другой стороны, было бы странно ожидать чего-то иного, ведь в составе обоих клубов феерят главные снайперы современности.

Хоккей НХЛ 2023-2024 Неделя 24, 21.03.2024, 2:30 Вашингтон 3 Торонто 7

Александр Овечкин уже давно застолбил за собой звание главного и лучшего голеадора 21-го века, а в ближайшие пару лет россиянин вполне может стать лучшим снайпером за всю историю Национальной хоккейной лиги. Однако уже сейчас Остон Мэттьюс называется главным преемником Ови. Американский форвард «Мейпл Лифс» и самый известный усач современной НХЛ поражает своей скорострельностью и уже опережает график Александра по голам.

Накануне очередной очной встречи Овечкин дал американским журналистам несколько комментариев о Мэттьюсе. Форвард «Торонто» имеет все шансы повторить и превзойти достижение россиянина по голам в одной «регулярке». Ови до сих пор является единственным в 21-м веке игроком НХЛ, кому удалось забросить 65 шайб в чемпионате. Всего же этой отметки за всю историю лиги достигли лишь 12 хоккеистов. Александр уверен, что Мэттьюсу покорится это достижение. Более того — лидер «Кэпиталз» пожелал американцу «настрелять» 70 голов, чего не было с сезона-1992/93, когда по 76 шайб забросили Теему Селянне и Александр Могильный.

«То, что он делает, здорово. Я рад за него. Надеюсь, он побьет мое достижение. Может, он даже забросит 70 шайб, кто знает. Сколько у него голов уже? 55? А сколько осталось матчей? 15. Он близок к этому. Я болею за него. Остон — особенный игрок. За всем этим забавно наблюдать. Уверен, болельщики будут рады, когда он выбьет 70 голов за сезон», — сказал Овечкин.

К сожалению для Александра, «Вашингтона» и всех поклонников столичного клуба, Мэттьюс послание россиянина услышал и отметился голом уже на 16-й секунде встречи первым же броском в створ. Во втором периоде американец еще дважды поразил ворота «Кэпс», но вместо хет-трика в итоге отметился дублем — его третью шайбу отменили после успешного челленджа тренерского штаба Спенсера Карбери на предмет офсайда. Впрочем, к двум голам Мэттьюс добавил еще три передачи и помог «Торонто» одержать уверенную по счету победу. Теперь в активе у Остона 57 голов за 14 матчей до конца «регулярки».

Что касается Овечкина, то и Александр времени в матче против «Торонто» зря не терял. Россиянин в очередной раз напомнил всем, что именно он с запасом является лучшим снайпером в современной истории хоккея и сделал еще два шага на пути к главному рекорду лиги.

В середине второго периода Ови исполнил настоящую классику, отправив шайбу в ворота уан-таймером из своего офиса…

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… а в начале третьей 20-минутки эффектно завершил контратаку «Кэпс» «3 в 1».

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Для Овечкина этот дубль стал уже вторым подряд и 171-м — за всю карьеру в чемпионатах НХЛ. За последние три матча Александр настрелял пять шайб, за весь сезон — 23. Благодаря двум голам в игре с «Торонто» 38-летний россиянин догнал Джо Торнтона и разделил с ним 13-е место в списке лучших бомбардиров в истории лиги (оба — по 1539 очков). Что касается снайперской погони за Уэйном Гретцки, то Ови осталось забросить 50 (!) шайб, чтобы выйти на чистое первое место рейтинга.

Не успеем оглянуться, как начнется обратный отсчет от десяти.