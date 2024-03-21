«Миннесота» Капризова всухую проиграла «Лос-Анджелесу» в матче НХЛ

Встреча в Лос-Анджелесе завершилась со счетом 6:0 (3:0, 3:0, 0:0) в пользу хозяев. Шайба забросили Филлип Дано (6-я минута), Кевин Фиала (16), Виктор Арвидссон (17), Мэтт Рой (21), Джордан Спенс (28) и Анже Копитар (38).

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов провел на льду 22 минуты 41 секунду, но результативными действиями не отметился, и как и его партнер по команде Марат Хуснутдинов. Защитник хозяев Владислав Гавриков также очков не набрал.