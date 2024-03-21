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09:22 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Миннесота» Капризова всухую проиграла «Лос-Анджелесу» в матче НХЛ

«Миннесота» с Капризовым в составе всухую проиграла «Лос-Анджелесу» в матче НХЛ.

Миннесота
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Источник: Reuters

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. «Лос-Аджелес Кингз» обыграл «Миннесоту Уайлд» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча в Лос-Анджелесе завершилась со счетом 6:0 (3:0, 3:0, 0:0) в пользу хозяев. Шайба забросили Филлип Дано (6-я минута), Кевин Фиала (16), Виктор Арвидссон (17), Мэтт Рой (21), Джордан Спенс (28) и Анже Копитар (38).

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов провел на льду 22 минуты 41 секунду, но результативными действиями не отметился, и как и его партнер по команде Марат Хуснутдинов. Защитник хозяев Владислав Гавриков также очков не набрал.

«Лос-Анджелес» с 83 очками в 69 матчах занимает третье место в таблице Тихоокеанского дивизиона, «Миннесота» (76 очков, 70 игр) идет пятой в Центральном дивизионе.

В другом матче дня «Даллас» дома победил «Аризону» со счетом 5:2 (0:1, 3:0, 2:1).

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Лос-Анджелес
6:0
3:0, 3:0, 0:0
Миннесота
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