Два ассиста Малкина не спасли «Питтсбург» от очередного поражения в НХЛ
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Хоккеисты «Питтсбург Пингвинз» потерпели поражение в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Даллас Старз».
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Хоккеисты «Питтсбург Пингвинз» потерпели поражение в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Даллас Старз».
Встреча, которая состоялась в Далласе, завершилась победой хозяев площадки со счетом 4:2 (1:1, 2:0, 1:1). В составе «Старз» шайбы забросили Джо Павелски (8-я минута), Джейми Бенн (26, 28) и Сэм Стил (45). У «Питтсбурга» авторами голов стали Майкл Бантинг (3) и Рикард Ракелль (52).
Российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин отметился двумя голевыми передачами.
«Питтсбург» потерпел седьмое поражение в последних девяти матчах. «Пингвины» идут седьмыми в турнирной таблице Столичного дивизиона с 69 очками после 69 игр. «Даллас» добыл третью победу подряд и закрепился на втором месте Центрального дивизиона.