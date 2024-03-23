Два ассиста Малкина не спасли «Питтсбург» от очередного поражения в НХЛ

Встреча, которая состоялась в Далласе, завершилась победой хозяев площадки со счетом 4:2 (1:1, 2:0, 1:1). В составе «Старз» шайбы забросили Джо Павелски (8-я минута), Джейми Бенн (26, 28) и Сэм Стил (45). У «Питтсбурга» авторами голов стали Майкл Бантинг (3) и Рикард Ракелль (52).