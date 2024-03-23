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10:20 (мск), источник: Lenta.Ru

Овечкин помог «Вашингтону» обыграть «Каролину»

«Вашингтон Кэпиталз» победил «Каролин Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Вашингтон
КаролинаНХЛ: таблица и календарь
Источник: Reuters

Встреча, прошедшая в американской столице, завершилась победой хозяев площадки в серии буллитов со счетом 7:6 (1:2, 2:2, 3:2, 0:0, 1:0). В составе «Вашингтона» шайбы в основное время забросили российский нападающий и капитан Александр Овечкин (34-я минута), Сонни Милано (13, 35, 49), Джон Карлсон (44) и Коннор Макмайкл (54).

Во время загрузки произошла ошибка.

У «Каролины» отличились Себастьян Ахо (7, 36, 58), Джейкоб Славин (20), Брэди Шей (40) и Сет Джарвис (50).

На счету Овечкина в актуальном сезоне 56 (24+32) очков в 66 проведенных матчах. Всего за карьеру в НХЛ он забросил 846 шайб: таким образом, он отстает на 48 голов от удерживающего снайперский рекорд легендарного Уэйна Гретцки.

Ранее Овечкин оформил дубль и сократил отставание от Гретцки до 49 шайб. Он забросил две шайбы в игре против «Торонто Мейпл Лифс» (3:7).

Вашингтон
7:6Б
1:2, 2:2, 3:2, 0:0
Каролина
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