Овечкин помог «Вашингтону» обыграть «Каролину»

Встреча, прошедшая в американской столице, завершилась победой хозяев площадки в серии буллитов со счетом 7:6 (1:2, 2:2, 3:2, 0:0, 1:0). В составе «Вашингтона» шайбы в основное время забросили российский нападающий и капитан Александр Овечкин (34-я минута), Сонни Милано (13, 35, 49), Джон Карлсон (44) и Коннор Макмайкл (54).

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/9ihxjKSiqZ8?si=EYsU0DHV9sPRoPSe" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

У «Каролины» отличились Себастьян Ахо (7, 36, 58), Джейкоб Славин (20), Брэди Шей (40) и Сет Джарвис (50).

На счету Овечкина в актуальном сезоне 56 (24+32) очков в 66 проведенных матчах. Всего за карьеру в НХЛ он забросил 846 шайб: таким образом, он отстает на 48 голов от удерживающего снайперский рекорд легендарного Уэйна Гретцки.