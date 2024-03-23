Ничушкин обновил личный рекорд в НХЛ по голам

Встреча, прошедшая в Денвере, завершилась победой хозяев со счетом 6:1 (1:1, 2:0, 3:0). В составе победителей дубль оформил Микко Рантанен (28-я и 48-я минуты), по разу отличились Кейл Макар (12), Росс Колтон (26), Натан Маккиннон (47) и Валерий Ничушкин (54). Единственную шайбу в составе «Коламбуса» забросил Деймон Северсон (5).

Российский форвард «Эвеланш» Ничушкин забросил 26-ю шайбу в текущем сезоне и установил личный рекорд по голам. Прежде лучшим результатом россиянина являлись 25 шайб в сезоне-2021/22. Также Ничушкин набрал 50-е очко и приблизился к своему лучшему результату, также установленному два года назад (52 балла).

Вратарь «Колорадо» Александр Георгиев отразил 23 броска из 24, форвард команды из Денвера Яков Тренин, а также игроки «Коламбуса» Иван Проворов, Кирилл Марченко и Дмитрий Воронков результативными действиями не отметились.

«Колорадо» (95 очков) занимает первое место в таблице Центрального дивизиона, «Коламбус» (58) идет последним в Столичном дивизионе.