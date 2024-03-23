Передача Романова помогла «Айлендерс» обыграть «Виннипег» в матче НХЛ

Встреча в Нью-Йорке завершилась со счетом 6:3 (3:1, 3:0, 0:2) в пользу хозяев. У победителей шайбы забросили Кэл Клаттербак (6-я и 9-я минуты), Кайл Палмьери (16), Хадсон Фэшинг (22), Мэтью Барзал (30) и Андерс Ли (36). В составе гостей отличились россиянин Владислав Наместников (12), Мэйсон Эпплтон (48) и Коул Перфетти (58). Российский голкипер «Айлендерс» Семен Варламов отразил 33 броска по воротам из 36.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456240867&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В текущем сезоне у Наместникова 33 очка (10 голов и 23 передачи) в 67 матчах. Голевой передачей в составе победителей отметился защитник Александр Романов, который довел количество результативных действий в сезоне до 17 (7+10) в 69 встречах.

«Айлендерс» прервали серию из шести проигранных матчей и с 75 очками в 70 играх идут пятыми в таблице Столичного дивизиона Восточной конференции. «Виннипег» (93 очка в 70 матчах) располагается на третьей строчке в Центральном дивизионе на Западе.