Не помог даже ассистентский дубль Капризова. «Миннесота» пролетает мимо плей-офф?

«Миннесота» и «Сент-Луис» по-прежнему участвуют в гонке за попадание в плей-офф. Выглядит это так, словно марафонец из последних сил ради приличия бежит за лидером, понимая, что сил на подвиг точно не хватит. У «Миннесоты» все последние результаты сводятся к одному правилу: Капризов набирает очки — «Уайлд» тоже.

Два дня назад «Миннесота» отдала, по сути, решающий матч в битве за плей-офф, без шансов сгорев «Лос-Анджелесу» — 0:6. Игра с «Сент-Луисом», кажется, должна была стать финальной в этой марафонской гонке. Проигрываешь «Блюз» — даже математические шансы становятся призрачными.

Первые десять минут матч шел практически без моментов, но «Миннесота» на ровном месте получила контратаку, которая после нескольких рикошетов превратилась в гол. От такого развития событий психанул даже опытнейший Флери, со злостью выкинувший шайбу из собственных ворот. В оставшиеся десять минут первого периода «Миннесота» совсем не добавила. «Блюз» были ближе ко второй шайбе, нежели их противник — к первой.

Перелом наступил во втором периоде. Сначала «Миннесота» как по нотам разыграла комбинацию, завершившуюся голом в ворота «музыкантов». Завершал атаку уже в пустые ворота Маркус Йоханссон.

Еще через семь минут о себе напомнил Кирилл Капризов: россиянин вывел «1 в 0» Марко Росси. Забавно, что и этот гол случился в контратаке, а за несколько секунд до него Джейк Нейборс мог броском в пустые ворота завершать атаку «Сент-Луиса».

Уже очень скоро на льду встретились два россиянина. Павел Бучневич воспользовался потерей Марата Хуснутдинова и мгновенно выдал пас на Джордана Кайру — 2:2.

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На второй перерыв команды все же уходили при счете 3:2 в пользу «Уайлд». Капризов, Зуккарелло и Росси организовали крутую трехходовку, которая завершилась броском австрийца уже в пустые ворота.

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Третий период начался с гола «Сент-Луиса». Вновь ассист на счету Бучневича, а у «Миннесоты» опять на льду находился Хуснутдинов. Но в этот раз форвард «Уайлд» точно не виноват, а вот к Флери, пустившему не самый сложный бросок со средней дистанции, можно предъявить претензии.

Вскоре Кайру показал, за что ему выписали контракт на 8 миллионов долларов. Джордан поиздевался над защитником «Миннесоты» и точно бросил в дальний угол.

Выиграть в основное время «Сент-Луису» было не суждено. Защитник Брок Фабер своим голом перевел игру в овертайм. Зато именно «Блюз» уехали с двумя очками: Брендон Саад переиграл Марка-Андре Флери, и у того вновь не выдержали нервы.

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