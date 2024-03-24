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07:27 (мск), источник: ТАСС

Форвард «Рейнджерс» Панарин забросил две шайбы в матче НХЛ с «Флоридой»

Также российский нападающий реализовал победный буллит и был признан первой звездой встречи.

НХЛ: таблица и календарь
Источник: Reuters

НЬЮ-ЙОРК, 24 марта. /ТАСС/. «Нью-Йорк Рейнджерс» со счетом 4:3 после серии буллитов победил «Флориду» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Основное время матча и овертайм завершились со счетом 3:3. В составе хозяев шайбы забросили Адам Фокс (27-я минута) и Артемий Панарин (29, 57). Победный буллит в ворота россиянина Сергея Бобровского также реализовал Панарин. У гостей отличились Мэттью Ткачук (9), Ээту Луостаринен (21) и Картер Верхаге (56). Бобровский отразил 34 броска из 37, вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин — 27 из 30.

Панарина признали первой звездой встречи. Он набрал 99 очков (43 шайбы + 56 передач) в 71 игре нынешнего сезона, российский нападающий продолжает обновлять личный рекорд по этому показателю.

«Рейнджерс» набрали 98 очков в 71 встрече и лидируют в турнирной таблице Столичного дивизиона. «Флорида» потерпела четвертое поражение подряд и идет второй в Атлантическом дивизионе, на ее счету 95 очков в 70 играх.

В следующем матче «Рейнджерс» в ночь на 27 марта по московскому времени примут «Филадельфию», «Флорида» двумя днями ранее также встретится с «Филадельфией» в гостях.

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