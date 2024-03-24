Форвард «Рейнджерс» Панарин забросил две шайбы в матче НХЛ с «Флоридой»

НЬЮ-ЙОРК, 24 марта. /ТАСС/. «Нью-Йорк Рейнджерс» со счетом 4:3 после серии буллитов победил «Флориду» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Основное время матча и овертайм завершились со счетом 3:3. В составе хозяев шайбы забросили Адам Фокс (27-я минута) и Артемий Панарин (29, 57). Победный буллит в ворота россиянина Сергея Бобровского также реализовал Панарин. У гостей отличились Мэттью Ткачук (9), Ээту Луостаринен (21) и Картер Верхаге (56). Бобровский отразил 34 броска из 37, вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин — 27 из 30.

Панарина признали первой звездой встречи. Он набрал 99 очков (43 шайбы + 56 передач) в 71 игре нынешнего сезона, российский нападающий продолжает обновлять личный рекорд по этому показателю.

«Рейнджерс» набрали 98 очков в 71 встрече и лидируют в турнирной таблице Столичного дивизиона. «Флорида» потерпела четвертое поражение подряд и идет второй в Атлантическом дивизионе, на ее счету 95 очков в 70 играх.