«Панарин — просто монстр!». Русский бомбардир выдал голевой дубль и снова заставил собой восхищаться

Питер Лавиолетт не смог удержаться от смеха.

На этой неделе главного тренера «Рейнджерс» спросили о важности посева в плей-офф, который начнется через месяц. И его позабавила невысказанная мысль о том, что его команде, возможно, было бы лучше скатиться в турнирной таблице, чтобы получить более выгодный вариант соперника в первом раунде.

«Мне нравятся комментарии такого рода. Когда спрашивают, почему вы не хотите “танковать”. Хорошо, давайте потеряем немного очков. Давайте проиграем, чтобы не попасть на сильного соперника — я так должен ответить?», — с ироничной улыбкой ответил тренер.

И наставник, и игроки «Рейнджерс» серезно относятся к победам, но для них гораздо важнее построить правильные процессы и оставаться на высоте, а не беспокоиться о своем конкретном месте в таблице.

«Мы хотели бы продолжать набирать очки и готовиться к плей-офф», — сказал Лавиолетт перед матчем с одним из лидеров Востока «Флоридой».

Помимо турнирных и игровых задач у «Рейнджеров» наверняка была негласная задача помочь своему лидеру Артемию Панарину в борьбе за «Харт Трофи» — приз MVP сезона. Накануне и пресса, и одноклубники дружно хвалили Хлебушка, который великолепно проводит весеннюю часть регулярного чемпионата и имеет более чем 30-очковое преимущество в списке лучших бомбардиров своей команды.

С «Пантерами» Артемий снова был очень хорош, хотя поначалу все складывалось не в пользу «Рейнджеров». Голы Мэттью Ткачука и Ээту Луостаринена сделали задачу «Синерубашечников» крайне непростой, но хозяева смогли проявить характер и достаточно быстро отыгрались с 0:2. Адам Фокс задал тон, а затем на авансцену вышел Панарин. Благодаря усилиям россиянина «Рейнджеры» дважды по ходу встречи сравнивали счет.

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«У него был очередной матч, в котором он был просто монстром. Он настолько опасен! Он оставляет все на льду, а когда возвращается на скамейку, то падает без сил. Полностью выкладывается каждую смену, это просто супер!», — восхитился Хлебушком Питер Лавиолетт.

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Ну, а когда дело дошло до серии буллитов, то Артемий красиво переиграл соотечественника Сергея Бобровского.

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«Вообще-то я никогда не придумываю заранее, что буду делать при выполнении штрафного броска. Всегда все решаю по ситуации. На этот раз я немного растерялся, но потом нашел лазейку и бросил», — простецки ответл Панарин на свой реализованный бросок.

Сейчас у Панарина 99 очков на счету. Он делит четвертое место в списке лучших бомбардиров регулярного чемпионата с Давидом Пастрняком, но подняться в тройку лидеров будет трудновато — отставание от третьего места, которое занимает Коннор Макдэвид, составляет 16 очков.