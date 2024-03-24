Защитник «Лос-Анджелеса» Гавриков забросил победную шайбу в матче НХЛ с «Тампой»

Хоккей НХЛ 2023-2024 Неделя 24, 24.03.2024, 5:30 Лос-Анджелес 4 Тампа-Бэй 3 ОТ

ТАСС, 24 марта. «Лос-Анджелес» со счетом 4:3 после овертайма победил «Тампу» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе «Лос-Анджелеса» шайбы забросили Адриан Кемпе (8-я минута), Тревор Мур (23), Мики Андерсон (42) и Владислав Гавриков (61). У проигравших отличились Брейден Пойнт (20) и Стивен Стэмкос (56, 60). Гаврикова признали первой звездой матча.

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Передачу на свой счет записал российский форвард «Тампы» Никита Кучеров. В его активе теперь 123 очка (41 гол + 82 результативных передач) в текущем сезоне, нападающий возглавляет гонку бомбардиров регулярного чемпионата. Его одноклубник вратарь Андрей Василевский отразил 19 бросков из 23.

Хоккей НХЛ 2023-2024 Неделя 24, 24.03.2024, 5:30 Вегас 4 Коламбус 2

«Лос-Анджелес» занимает третье место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона, набрав 85 очков в 70 матчах. «Тампа» идет четвертой в Атлантическом дивизионе, на ее счету 83 очка после 70 встреч. В следующем матче подопечные Джона Купера в ночь на 25 марта по московскому времени в гостях сыграют с «Анахаймом», «Лос-Анджелес» днем позднее на выезде встретится с «Ванкувером».

В другом матче игрового дня «Вегас» дома победил «Коламбус» (4:2). В составе хозяев заброшенными шайбами отметились нападающие Иван Барбашев и Павел Дорофеев. Барбашев стал второй звездой встречи, Дорофеев — третьей. Форварды «Коламбуса» Кирилл Марченко и Дмитрий Воронков сделали по передаче.

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