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11:33 (мск), источник: Lenta.Ru

Кучеров установил новый рекорд в НХЛ

Российский нападающий «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Лос‑Анджелес Кингс».

Тампа-БэйНХЛ: таблица и календарь
Источник: NHL.com

Встреча завершилась победой «Лос‑Анджелеса» в овертайме со счетом 4:3. Кучеров набрал очки в 13-м матче подряд и установил новый личный рекорд по этому показателю. В активе 30-летнего россиянина за указанный промежуток 29 (5+24) очков.

Кучеров продолжает возглавить гонку лучших бомбардиров НХЛ, имея в активе 123 (41+82) очка в 69 встречах. Он на четыре очка обходит канадского форварда «Колорадо Эеланш» Натана Маккиннона, в активе которого 119 баллов за результативность.

Кучеров выступает за «Тампу» с 2013 года. Вместе с командой россиянин дважды стал обладателем Кубка Стэнли.

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