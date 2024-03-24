Настало время X. Как Овечкину и его «Вашингтону» выйти в плей-офф НХЛ?

Меньше месяца остаётся до конца регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. На текущий момент наиболее интересная ситуация сложилась в Восточной конференции, где отчаянную борьбу за выход в плей-офф продолжает вести «Вашингтон Кэпиталз». Интересно, могло ли представить руководство столичного клуба подобную ситуацию в тот момент, когда в дедлайн активно расставалось с ведущими хоккеистами, фактически устраивая распродажу?

Тогда «Кэпиталз» покинули защитник Джоэль Эдмундсон и нападающий Энтони Манта. В те же сроки, но по несколько иным причинам столичная организация рассталась и с Евгением Кузнецовым. Его уход был продиктован иными факторами, а вот сброс контрактов Эдмундсона и Манты практически напрямую указывал на то, что в самих «Кэпиталз» не верят в реальность борьбы в этом сезоне за попадание в розыгрыш Кубка Стэнли.

Но неожиданно всё изменилось. Конкуренты стали массово терпеть одно поражение за другим, молодёжь «Вашингтона» зацепилась за полученную возможность застолбить за собой место в составе, а капитан команды Александр Овечкин почувствовал кубковый запах и начал забивать, словно в лучшие годы. Теперь судьба путёвки в плей-офф целиком и полностью находится в руках Овечкина и его куда более молодых партнёров.

Напомним, согласно структуре проведения сезона НХЛ, по итогам регулярного чемпионата в плей-офф выходят по восемь команд из каждой конференции. При этом кубковые путёвки получают три лучшие команды от каждого дивизиона, а ещё два клуба добираются путём вручения уайлд-кард. Здесь уже не важен дивизион, а важно только количество набранных очков. Поэтому нередко складываются такие ситуации, при которых в плей-офф выходят пять команд из одного дивизиона и три — из другого.

«Вашингтон» выступает в Столичном дивизионе, от которого в своих кубковых перспективах на данный момент могут не сомневаться лишь две команды — «Нью-Йорк Рейнджерс» (98 очков) и «Каролина Харрикейнз» (95 очков) лидируют с огромным отрывом — и в самое ближайшее время официально застолбят за собой продолжение сезона в плей-офф.

«Филадельфия Флайерз» (81 очко после 71 матча)

Дальше всё куда интереснее. На третьем месте располагается одно из главных открытий всего сезона НХЛ «Филадельфия Флайерз». Главный тренер «лётчиков» Джон Торторелла проводит выдающуюся работу, умудряясь с максимально средним составом удерживаться в зоне плей-офф. Американского специалиста не смутила даже потеря основного голкипера Картера Харта, которого сейчас занимают далеко не хоккейные вопросы. Даже в его отсутствие «Флайерз» не развалились, а продолжили стабильно набирать очки, отмечаясь такими удивительными победами, как в своём последнем матче с «Бостон Брюинз» (3:2), когда проводящий первый полноценный сезон в НХЛ Тайсон Фёрстер бросил и попал за полторы минуты до конца основного времени.

До конца регулярки «Флайерз» остаётся провести 10 матчей. Календарь средней степени тяжести. С одной стороны, есть три матча с лидерами Восточной конференции — две встречи с «Рейнджерс» и одна — с «Флоридой Пантерз». Также есть матчи с прямыми конкурентами — «Нью-Йорк Айлендерс» и «Вашингтоном». С другой стороны, остаются матчи с «Монреаль Канадиенс», «Коламбус Блю Джекетс» и «Чикаго Блэкхоукс». С учётом существующего задела в таблице и календарей конкурентов, есть мнение, что хотя бы 10 набранных очков до конца регулярки гарантируют «Филадельфии» участие в плей-офф.

«Тампа-Бэй Лайтнинг» (83 очка после 70 матчей)

Если вас удивляет, что набравшая 83 очка «Тампа» располагается ниже имеющей 81 очко «Филадельфии», значит, вы невнимательно прочитали предыдущую часть материала. Всё дело в том, что «молнии» выступают в другом дивизионе, а в нём они располагаются за чертой топ-3. Поэтому команда Джона Купера борется за путёвку в плей-офф через уайлд-кард и практически наверняка её получит.

Пусть один из лучших клубов последнего времени в НХЛ сейчас и имеет массу игровых проблем, которые не позволяют команде выступать на привычно стабильном уровне, всё равно невозможно представить, что атакующего потенциала может не хватить «молниям» для выхода в плей-офф. Никита Кучеров, Стивен Стэмкос, Брейден Пойнт и Виктор Хедман по-прежнему готовы в большинстве разорвать в клочья любую оборону, а Андрей Василевский не допустит очевидного и серийного провала на последнем рубеже.

В последних 10 матчах подопечные Купера одержали шесть побед, а ещё дважды проиграли за пределами основного времени. Это рабочий график, сохранение которого точно выведет «Лайтнинг» в кубковую восьмёрку. Да и отрыв от ближайшего преследователя уже очень серьёзный. Впереди у «молний» довольно разнородный календарь, в котором сложных матчей больше, чем простых. Но особенность этой «Тампы» заключается в том, что никогда не знаешь, когда команда соберётся и выдаст свой лучший матч.

«Детройт Ред Уингз» (78 очков после 71 матча)

«Красные крылья» очень сильно подвела недавняя семиматчевая серия поражений, которая, собственно, и подарила кубковую надежду «Вашингтону». На провальном отрезке «Детройту» ни разу не удалось добраться даже до овертайма, благодаря чему «Кэпиталз» как раз и вернулись в гонку за плей-офф. Возвращение в строй Дилана Ларкина помогло «Ред Уингз» начать побеждать, но теперь чистая математика играет на руку «Кэпиталз», которые по потерянным очкам уже опережают «Детройт».

Один из ключевых матчей в кубковом споре двух американских клубов состоится через несколько дней (27 марта), когда «Вашингтон» примет «Детройт» на домашнем льду. Победа в основное время позволит «Ред Уингз» снова взять контроль над ситуацией, тогда как иной расклад станет счастливым вариантом для «Кэпиталз». После очной встречи команды проведут ещё по шесть-семь матчей, чтобы снова встретиться, только теперь уже на территории «красных крыльев». Скорее всего, от исхода этих двух встреч во многом и будет зависеть, кто окажется выше в Восточной конференции.

«Вашингтон Кэпиталз» (77 очков после 69 матчей)

Пока же «Вашингтон» отстаёт от «Детройта» на одно очко, имея два матча в запасе. Один из них столичные проведут уже сегодня с «Виннипег Джетс». Дальше Овечкин и Ко попадают в очень непростой график — с последовательными встречами с «Детройтом», «Торонто Мэйпл Лифс» и «Бостон Брюинз». Да и на финише регулярки «капиталистам» предстоят свидания с «Каролиной Харрикейнз», «Тампой» и снова с «Бостоном».

Поставить набранные очки в таких встречах на поток будет чрезвычайно сложным делом, поэтому для выхода в плей-офф «Вашингтону» просто необходимо дважды обыгрывать «Детройт». И желательно это делать в основное время. Четыре очка из четырёх возможных дадут команде Спенсера Карбери своего рода подушку безопасности, заставив уже «Детройт» в таком случае совершать чудо, расписание которого на финише сезона также не является прогулкой по набережной.

Проблемой «Кэпиталз» является вратарская линия. Номинально первый номер американского клуба Дарси Кэмпер окончательно развалился во второй части сезона, сначала с треском проиграв конкуренцию Чарли Линдгрену, а затем и перестав справляться даже с ролью его бэкапа. В свою очередь, 30-летний Линдгрен никогда ранее не сталкивался с такой игровой нагрузкой и в последних двух матчах немного «поплыл», став пропускать очень много. Если Чарли сумеет восстановить свои игровые кондиции, которые он демонстрировал в начале марта, тогда положение «Кэпиталз» улучшится.

«Нью-Йорк Айлендерс» (75 очков после 70 матчей)

«Айлендерс» удивительным образом провели последний месяц, сначала сумев вернуть себе отличные шансы спасти сезон, а затем снова сделав своё положение очень сложным. Команда Патрика Руа выдала шестиматчевую победную серию, которую потом сменила аналогичная серия поражений. Теперь «островитяне» ещё сохраняют шансы попасть в кубковую восьмёрку, но для этого нужно не только побеждать самим, но и ждать осечек конкурентов.

Кто ещё не потерял шансы вмешаться в борьбу?

Формально в борьбе за плей-офф остаются «Нью-Джерси Дэвилз» (72 очка в 71 матче), «Баффало Сэйбрз» (71 в 71) и «Питтсбург “Пингвинз” (69 в 69), но их шансы оказаться в топ-8 является даже не теоретическими, а фантастическими. Каждому из клубов необходимо побеждать во всех оставшихся матчах, и даже такого варианта развития событий может быть недостаточно для прохода в плей-офф.