Овечкин забросил две шайбы и сократил отставание от рекорда Гретцки до 46 голов

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456240884&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

ТАСС, 24 марта. Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забросил две шайбы в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Виннипегом».

Овечкин отличился на 44-й и 53-й минутах. «Вашингтон» выиграл со счетом 3:0. Счет на 42-й минуте матча открыл Джон Карлсон.

Российский нападающий довел количество заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ до 848 и по этому показателю уступает только канадцу Уэйну Гретцки (894). Овечкин отличился в пятом матче подряд, в трех из них он забивал дважды. Всего в текущем сезоне россиянин набрал 58 (26 заброшенных шайб + 32 результативные передачи) очков.

Овечкин преодолел отметку в 25 заброшенных шайб за сезон в 18-й раз и сравнялся по этому показателю с Яромиром Ягром. Россиянин и чех делят второе место. 20 сезонов с 25 и больше голами провел канадец Горди Хоу. В 172-й раз в карьере Овечкин забросил больше одной шайбы за игру, Гретцки провел 189 таких матчей.

«Вашингтон» набрал 79 очков в 70 матчах. Команда занимает 4-е место в Столичном дивизионе и 8-е в Восточной конференции. «Виннипег» набрал 93 очка после 71 игры и располагается на 3-й строчке в Центральном дивизионе.