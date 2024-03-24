Овечкин — снова дубль в НХЛ. Повторил достижение Ягра, а до Гретцки всего 46 голов

«Вашингтон» продолжает борьбу за зону плей-офф. Осечки конкурентов позволили «столичным» вплотную подобраться к восьмому месту на Востоке. «Кэпиталз» от «Детройта» отделяло всего одно очко — при этом два матча было в запасе.

«Виннипег» уже давно уверенно идёт в зоне плей-офф и активно борется за лидерство в своей конференции. В последних двух матчах «Джетс» потерпели поражения, но в силе «реактивных» сомневаться не приходилось.

Перед встречей команд «Вашингтон» провёл трогательную церемонию в честь юбилея Ти Джея Оши. Опытный нападающий сыграл свой 1000-й матч в НХЛ. «Кэпиталз» вручили Оши памятную клюшку и джерси с его портретом и кубком. Поздравить Ти Джея вышел даже Никлас Бекстрём!

Матч, однако, начался с активных атак «Виннипега». «Джетс» поддавливали хозяев, но забить не могли. Они даже умудрились создать опасный момент, когда играли в меньшинстве.

Самый опасный момент в первом периоде возник у Александра Овечкина. Капитан «столичных» после ошибки защитников получил пас в слоте и то ли бросил, то ли попытался перевести на дальнюю штагу на товарища. В любом случае шайба прошла мимо ворот — а момент был упущен.

Второй период начался с давления «Вашингтона». У Дилана Строума даже был потрясающий момент — нападающий из слота бросал по воротам Коннора Хеллебайка, но не попал в створ.

Это была самая яркая вспышка «столичных» за 20 минут. В дальнейшем «Виннипег» вернул инициативу в свои руки. К 13-й минуте периода «Джетс» перебрасывали соперника со счётом 8:1!

По-настоящему опасный момент, однако, появился только в середине игрового отрезка. Во время большинства «реактивные» вывели нападающего на пустой угол ворот, но Чарли Линдгрен вновь спас свою команду.

В итоге «Вашингтон» за весь второй период нанёс лишь три броска — «Виннипег» целых 11. Но игровой отрезок закончился удалением «Джетс».

А на старте третьего периода «Кэпиталз» распечатали Хеллебайка! Хозяева хорошенько надавили на «реактивных», в результате чего Джон Карлсон получил защиту в слоте, сблизился с воротами и бросил — 1:0! Долгожданный гол пришлось ждать почти 42 минуты.

А на 44-й минуте произошло то, чего все ждали. «Вашингтон» выиграл вбрасывание, и Овечкин вместе с Коннором Макмайклом одновременно бросили — и забили! Гол сначала записали на канадца, но затем вернули россиянину. Есть шайба номер 847! До Уэйна Гретцки осталось всего 47 голов.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456240887&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Кроме того, Овечкин в 18-й раз в карьере добрался до отметки в 25 шайб в сезоне. По этому показателю Александр вышел на второе место в истории НХЛ, сравнявшись с Яромиром Ягром.

А на 53-й минуте Овечкин всех удивил. В ходе контратаки Строум перевёл шайбу на капитана, который — неожиданно для всех — оказался на правом фланге. Ови никто не опекал, поэтому нападающий эффектно переиграл Хеллебайка, переложив шайбу на неудобную, и послал её в ворота. Гол номер 848! До Гретцки — 46 шайб!

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=1&id=456240885&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В итоге «Вашингтон» спокойно довёл матч до уверенной победы, вернул должок за сухое поражение от «Виннипега» двумя неделями ранее, а Овечкин порадовал болельщиков. Но главное — «столичные» официально вернулись в зону плей-офф. Теперь всё точно в их руках.